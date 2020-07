Le pagelle di Hellas Verona-SPAL 3-0: Di Carmine bomber, Lazovic e Dimarco volano sulla fascia

Andiamo alla scoperta dei migliori e dei peggiori della sfida del Bentegodi: il Verona torna a girare a meraviglia con le sgroppate di Lavovic e Dimarco a sinistra, ma anche Faraoni fa il suo a destra trovando anche un gol. MVP Di Carmine con una doppietta.

Le pagelle dell'Hellas Verona

Boris RADUNOVIC 6 - Rischia di fare la frittata su un calcio di punizione di Petagna, però poi si sistema.

Serie A C'è solo una squadra a Verona! L'Hellas batte la SPAL per 3-0: doppietta di Di Carmine DA 2 ORE

Davide FARAONI 7 - Gioca più coperto, ma quando può prova sempre la giocata sulla fascia. Suo il gol che chiude il match.

Koray GÜNTER 6,5 - Solito lavoro di pulitura in area di rigore. Imposta l'azione ed è attento su Petagna.

Federico DIMARCO 7 - Instancabile sulla fascia sinistra, piazza anche due assist.

Fabio BORINI 6 - Gioca esterno a tutta fascia. Ha anche una doppia chance per segnare, ma non ne approfitta. (dall'84' Mattia ZACCAGNI sv - Pochi palloni toccati nel finale).

Sofyan AMRABAT 6,5 - Solita legna a centrocampo e non solo. Quando muove lui la palla, è tutto il Verona a girare a meraviglia. (dall'89' Emmanuel Agyemang BADU sv - Qualche secondo di gioco anche per lui).

Amrabat - Hellas Verona-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Miguel VELOSO 6,5 - Non gioca in difesa come paventato all'inizio e si muove come al solito al fianco di Amrabat, aiutando il marocchino in fase di impostazione.

Darko LAZOVIC 7 - Fa quel che vuole sulla fascia sinistra. Piazza il primo assist per Di Carmine, poi si muove a memoria con Dimarco scambiandosi di continuo la posizione.

Valentin EYSSERIC 6,5 - Il gol ancora non arriva, ma in un contesto come Verona riesce sempre a fare ottime prestazioni. Potrebbe essere un'idea quella di trattenerlo per il futuro. (dall'89' Eddie SALCEDO sv - Pochi secondi per lui, ma Juric comunque gli dimostra che lo vuole nel progetto).

Matteo PESSINA 6 - Meno convinto rispetto ad altre occasioni, ma si costruisce comunque qualche occasione.

Samuel DI CARMINE 7 - Segna due gol nei primi 11 minuti, portando subito la partita nei binari giusti. E sono 8 le sue reti in un campionato clamoroso per tutto il Verona.(dal 75' Giampaolo PAZZINI 6 - Cerca di farsi trovare pronto in area di rigore. Niente di fatto questa volta, appuntamento rinviato con il gol alla prossima col Genoa).

All. Ivan JURIC 6,5 - C'è ancora la voglia di far bene e il Verona continua nel suo bel campionato. L'obiettivo è raggiungere il Sassuolo all'8° posto, si cercherà la vittoria anche contro il Genoa.

Le pagelle della SPAL

Karlo LETICA 4,5 - La SPAL non ci prova neanche, ma il suo portiere sbaglia spesso e volentieri. Non dà mai sicurezza al reparto difensivo.

Nenad TOMOVIC 5 - Che vita dura dalle parti di Lazovic e Dimarco. Sbaglia spesso ma, c'è da dire, viene lasciato da solo.

Bartosz SALAMON 5 - Malissimo in copertura su Di Carmine. Se lo perde ad ogni affondo.

Kevin BONIFAZI 5 - Con Salamon ci capisce davvero poco. Non riesce a fermare nessun giocatore offensivo del Verona.

Mohamed FARES 5 - Deve ancora crescere fisicamente. Non ha patito moltissimo sulla sua fascia, ma è parso molto isolato da tutto il resto della squadra. (dal 46' Jakub ISKRA 5 - Non benissimo in copertura).

Mattia VALOTI 5,5 - Cerca di scambiare con i compagni, ma lui e tutto il centrocampo faticano a superare la trequarti. (dal 46' Marco D'ALESSANDRO 6 - Sulla destra cambia un po' i piani offensivi della SPAL dando maggior vigore e dinamismo).

Mirko VALDIFIORI 5 - Giro palla troppo lento, non riesce ad illuminare per nessuno. (dal 46' Alessandro MURGIA 5,5 - Non dà nulla di più alla manovra ferrarese).

Bryan DABO 5,5 - Solita legna, ma non riesce a fermare la forza del centrocampo del Verona.

Strefezza, Faraoni - Hellas Verona-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Gabriel STREFEZZA 6 - Nel primo tempo non si fa mai vedere. Meglio nella ripresa dove ci prova con qualche buona sovrapposizione e qualche tiro dalla distanza. (dall'84' Krisztofer HORVATH sv - Un po' di minuti anche per lui, che è una delle poche buone notizie per la SPAL).

Andrea PETAGNA 5,5 - Paradossalmente fa meglio nel primo tempo, dove si vede che è l'unico a lottare. Ha una chance nella ripresa, ma la spreca.

Georgi TUNJOV 4,5 - Non si fa mai vedere nella metà campo avversaria. (dal 75' Federico DI FRANCESCO 6 - Entra con un buon piglio).

All. Luigi DI BIAGIO 4,5 - Squadra senza identità. Tanti cambi, ma ormai non c'è più nulla da fare.

Play Icon WATCH La cavalcata trionfale della Juventus: le partite chiave per il 9° Scudetto consecutivo 00:02:27

Serie A Il Milan vince ancora grazie a Ibrahimovic. Immobile a -1 da Higuain; Lecce ancora vivo DA 2 ORE