Le pagelle di Juventus-Lecce 4-0: Dybala leader, Douglas entra bene, Gabriel fa il possibile

Migliore in campo il numero 10, Ronaldo sbaglia, ma poi si fa perdonare. Benissimo gli ingressi di Douglas Costa e Higuain. Sciagurato Lucioni, Rispoli sembra Cafu, Babacar non é in forma. Passo indietro per Bernardeschi

===Le pagelle della Juventus===

Wojciech SZCZESNY SV - Praticamente inoperoso. Una conclusione centrale, un'uscita, poco altro.

Juan CUADRADO 6 - Non é ancora in forma e si vede, ma controlla bene dal suo lato e si propone con costanza. Piú controllo, meno elettricitá.

Matthijs DE LIGT 7 - Parte in affanno, entra in partita, prende le misure e domina. Meritato il gol finale.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Come sopra, ma senza gol. In apnea all'inizio, poi trova ritmo e non sbaglia nulla.

Blaise MATUIDI 6 - Rispoli lo infila di continua nella prima mezz'ora, ma con esperienza capisce, aspetta e poi si adegua. In crescendo.

Rodrigo BENTANCUR 6,5 - Buona prova. Uno dei migliori anche nel primo tempo. Ruba palla a Lucioni e lo costringe al fallo da espulsione. Tonico. (Dal 68' RAMSEY 6 - Entra, si inserisce, ci prova. Ha bisogno di giocare per togliere la ruggine)

Miralem PJANIC 6 - Distratto all'inizio, poi si limite al compitino. Prestazione onesta, senza acuti.

Adrien RABIOT 5,5 - Insomma, dá sempre la sensazione di non avere troppa grinta. Lento e banale. (Dal 52' DOUGLAS COSTA 7 - Grande impatto nel match. Sfreccia, dribbla, fa assist, accelera. Meglio rispetto alle ultime uscite)

Federico BERNARDESCHI 5,5 - Si divora un gol nel primo tempo, frazione in cui si nasconde troppo spesso. Un passo indietro in generale rispetto a Bologna. Siamo alle solite, gli manca continuitá di rendimento. (Dal 77' MURATORE 6 - Esordio in Serie A in una partita giá indirizzata)

Paulo DYBALA 7,5 - In questo momento é lui il leader tecnico della Juventus. Altra magia col suo mancino, altra perla a sbloccare una gara complicata. Sta bene, é in forma, ha voglia e sta trovando fiducia. Grande giocatore. (Dal 77' HIGUAIN 7 - Entra carico, segna un gran gol, ne sfiora altri due. Ha fame, ben oltre il senso letterale del termine)

Cristiano RONALDO 7 - Nel primo tempo spreca un'occasione incredibile per uno come lui. Uno dei peggiori errori in carriera, senza esagerare. Nella ripresa entra in due gol e segna un rigore. Condizione che migliora.

ALL Maurizio SARRI 6,5 - Juventus dai due volti. Tutto facile dopo il rosso a Lucioni, mentre prima troppa lentezza e troppa accademia. Ottimo secondo tempo.

===Le pagelle del LECCE===

GABRIEL 6 - Evita il possibile. Almeno quattro parate decisive. Nessuna colpa sui gol.

Giulio DONATI 5,5 - Crolla nella ripresa, dopo aver giocato un buon primo tempo. Sa adattarsi anche da centrale.

Fabio LUCIONI 4 - Gioca una prima mezz'ora di livello, poi si addormenta, perde palla, atterra Bentancur lanciato a rete e viene espulso. Una sciocchezza troppo grave per essere perdonata.

Nehuen Mario PAZ 5 - Alla fine viene martoriato da Dybala e Higuain, ma nella prima parte aveva retto.

Brayan VERA 6 - Interessante questo classe 1999 colombiano. Personalitá e cross, qualche errore di gioventú. (Dal 78' CALDERONI SV)

Andrea RISPOLI 6,5 - Nel primo tempo é un mistro tra Cafú e Garrincha. Domina a destra, mette in imbarazzo Matuidi, va vicino al gol. Nella ripresa cala tanto, ma come tutta la squadra.

Panagiotis TACHTSIDIS 5,5 - Andamento sempre lento, idee a volte geniali, a volte incomprensibili. Resta un giocatore mai sbocciato.

Jacopo PETRICCIONE 6,5 - Primo tempo di sostanza. Solido, pressa, attacca, recupera. Poi esce all'intervallo perché non al meglio. (Dal 46' ROSSETTINI 4,5 - Malissimo nel primo gol, malissimo sul rigore. Entra in modo pessimo nel match)

Jevhen SHAKHOV 5 - Un guizzo iniziale e niente altro. Abulico e fuori dal match.

Marco MANCOSU 6 - Bravo nel lavoro di raccordo e in quello di sponda per mandare al tiro i compagni. Ci mette dedizione e forza. Esce sfiancato dal lavoro di pressing. (Dal 72' BARAK 5,5 - Rientra, ma non riesce a farsi notare. Partita giá segnata)

Filippo FALCO 5,5 - Poca verve, poco brio, si nasconde. Unica punta, viene sovrastato da De Ligt e Bonucci, ma aveva un compito incredibile. (Dal 63' BABACAR 5 - Non pervenuto, in evidente stato di pesantezza fisica)

ALL. Fabio LIVERANI 5 - 19 gol subiti nelle ultime quattro giornate. Ok, erano squadre superiori, ma la sensazione é che il Lecce a un certo punto crolli e molli. Dietro ci sono tante cose da sistemare. Peccato per l'espulsione di Lucioni, perché aveva preparato bene il match.

