Il migliore in campo è il centrale senegalese. Bene anche Mertens, una sentenza, e Theo Hernandez, autore del primo gol rossonero. Paquetá e Çalhanoglu due fantasmi, disastroso Saelemaekers.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Superato da Theo Hernandez prima e da Kessié poi, in entrambi i casi senza colpe. Non deve compiere parate.

Giovanni DI LORENZO 6 - Non precisissimo negli appoggi, ma costantemente proiettato in avanti. Lascia un buco in cui si infila Theo Hernandez, poi rimedia trovando la rete dell'1-1.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 - Dopo la prestazione così così di Genova si ripete in negativo: scoordinato l'intervento su Bonaventura che regala al Milan il rigore del pareggio.

Kalidou KOULIBALY 7 - Giganteggia al centro della retroguardia, compensando qualche incertezza di Maksimovic. Concede pochissimo agli avversari che si ritrova di fronte ed è uno spettacolo quando esce dall'area palla al piede.

Mario RUI 6 - Presidia senza troppe incertezze la propria fascia di competenza. Non è travolgente come Theo Hernandez, ma fa il suo.

Fabian RUIZ 6 - Sufficiente, nulla più. Offre qualche buona giocata palla al piede, ma senza la genialità ammirata in altre occasioni (dal 66' Diego DEMME 6 - Svolge il piano tattico assegnatogli da Gattuso)

Stanislav LOBOTKA 6 - Protegge a volte con qualche affanno la difesa e cerca di portare ordine alla manovra con veloci verticalizzazioni (dal 66' Eljif ELMAS 6 - Porta freschezza, ma non cambia il corso della gara)

Piotr ZIELINSKI 5,5 - Insomma. Dei tre centrocampisti di Gattuso è l'unico a rimanere in campo fino alla fine, ma il meno brillante.

José Maria CALLEJON 6 - Corre per quattro e, come accaduto nel primo tempo, non è lucido quando deve andare al tiro. Meglio nell'assist: Mertens ringrazia (dall'84' Matteo POLITANO s.v.)

Dries MERTENS 6,5 - Una sentenza. Sfiora subito il gol, ma Donnarumma glielo nega con un miracolo. Sempre insidioso, alla fine la rete la trova, pur con la complicità del portiere avversario (dal 74' Arek MILIK 5,5 - Qualche errore tecnico, una punizione sparata malamente in curva. Nient'altro)

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Spesso presente nelle manovre offensive azzurre, più nel primo che nel secondo tempo. Da una sua punizione maligna nasce il gol dell'1-1 (dal 74' Hirving LOZANO 5,5 - Non combina molto)

All. Gennaro GATTUSO 6 - Prova a cambiare le carte in tavola rivoluzionando come al solito il tridente, ma stavolta non va. Poco male: può accontentarsi di quanto fatto nelle ultime settimane.

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 - Protagonista in positivo nella prima mezz'ora, con più di un intervento salva porta, e poi in negativo: sbaglia sul primo gol azzurro ed è sorpreso sul secondo.

Andrea CONTI 5 - Esce dal campo con il mal di testa. Si fa saltare troppo facilmente in più di un'occasione e nel finale, sfinito, si prende pure un'ammonizione.

Simon KJAER 6,5 - Bene. In chiusura e nel gioco aereo si fa valere. Innesto di mercato contestato a gennaio, si sta rivelando prezioso e addirittura indispensabile.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Meno appariscente rispetto a Kjaer, ma nemmeno lui compie errori particolarmente evidenti. Sfortunata la deviazione sul tiro di Mertens che inganna Donnarumma. Attento nel finale.

Theo HERNANDEZ 6,5 - Qualche problemino difensivo rimane, ma è fondamentale come uomo sorpresa per segnare il gol del vantaggio. L'unica macchia è un intervento potenzialmente da espulsione su Milik: La Penna e la VAR lo graziano.

Franck KESSIÉ 6,5 - Presenza fisica e gestione intelligente delle due fasi in mezzo al campo. In più è freddissimo quando deve andare sul dischetto per firmare la rete del 2-2.

Ismael BENNACER 6,5 - Arriva un attimo in ritardo su Mertens, ma è una piccola macchia in una prestazione di livello. Porta brillantezza alla manovra e mette lo zampino anche nell'azione del vantaggio.

Lucas PAQUETÁ 5 - Un fantasma. Pochissimi palloni toccati, un'impronta praticamente nulla sulla partita. E Pioli lo sostituisce già durante l'intervallo (dal 46' Alexis SAELEMAEKERS 4 - Gioca un tempo solo per farsi cacciare per doppio giallo. Dopo tante buone prestazioni, una serata disastrosa)

Ante REBIC 6 - Non offre una prestazione indimenticabile, ma è comunque il migliore del quartetto offensivo del Milan. Con tanto di assist vincente per Theo Hernandez.

Hakan ÇALHANOGLU 5 - Non fa molto più di Paquetá. Anzi: scompare dal gioco senza riapparirvi quasi mai. Così come il brasiliano, non completa la partita (dal 61' Rafael LEÃO 6 - Entra con il diavolo in corpo, come spesso gli capita, e per due volte va vicino al gol. Si spegne nel finale)

Zlatan IBRAHIMOVIC 5,5 - Gara di gestione, spesso da centravanti arretrato, in funzione dei compagni. Di occasioni vere per segnare, però, nemmeno l'ombra (dal 61' Giacomo BONAVENTURA 6 - Decisivo ai fini del risultato: è lui a procurarsi il rigore poi trasformato da Kessié)

All. Stefano PIOLI 6 - Non è il miglior Milan visto all'opera ultimamente, ma l'organizzazione e il sacrificio non mancano mai. E molto del merito è suo.

