Diamo i voti dei protagonisti del match di Marassi vinto dagli uomini di Ranieri grazie alla doppietta di Linetty e alla punizione capolavoro dell'attaccante azzurro.

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6,5 - Miracoloso sul colpo di testa di Strefezza e il tiro ravvicinato di Murgia. Graziato dal palo due volte sulle sassate di Petagna

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 - Ottima intesa con Linetty sulla destra: la loro fascia crea tantissime palle-gol

Maya YOSHIDA 6 - Si limita al contenimento, ma lo fa più che egregiamente

Omar COLLEY 6,5 - Fa suoi tutti i duelli aerei: seconda prova consecutiva maiuscola del difensore blucerchiato

Tommaso AUGELLO 6 - Gran momento di forma per il terzino in prestito dallo Spezia, protagonista degli uomini di Ranieri nella volata salvezza. Annulla Cionek e si propone spesso in avanti

Karol LINETTY 7,5 - Torna dopo l'assenza contro il Lecce e segna una doppietta di importanza piramidale approfittando di due pasticci difensivi della SPAL. Freddo e decisivo (dall'88' D'AMICO S.V.)

Andrea BERTOLACCI 6 - Pronti-via rischia l'espulsione con un'entrataccia su Dabo. Per il resto galleggia a centrocampo senza infamia e senza lode (dal 60' ASKILDSEN 6 - Il norvegese classe 2001 dopo gli 8' contro l'Inter entra sul 3-0 e tocca pochissimi palloni)

Albin EKDAL 6 - Encomiabile il suo costante impegno difensivo a costo di prendersi una zuccata da Floccari che lo tramortisce

Jakub JANKTO 5,5 - Gioca a sinistra. Lo si vede spesso scendere in corsia, ma non sempre riesce a mettere nelle giocate la qualità. Un po' sottotono (dal 68' DEPAOLI 6 - Difende il 3-0 senza sbavature)

Manolo GABBIADINI 7 - Cinquantesimo gol con la Samp festeggiato con una perla su calcio di punizione. Basta quella per un un bel 7 in pagella (dal 60' LA GUMINA 6 - Dà profondità anche nel momento di massimo forcing della SPAL nella ripresa. Apporto importante)

Gaston RAMIREZ 6,5 - Meno vivace della trasferta del Via del Mare, ma comunque determinante per calare il tris. Assist al bacio (dal 68' LERIS 6 - Si fa vedere poco, ma la gara è già abbondantemente in ghiaccio dal primo tempo. Poco male)

All. Claudio RANIERI 6,5 - Seconda vittoria consevutiva contro una diretta concorrente nella corsa salvezza e altra grande prova di carattere della sua squadra che sembra aver trovato i giusti meccanismi sulle fasce e la quadratura in difesa. Si concede anche l'ingresso di due giovanissimi nel finale: il suo progetto ha basi solide

Esultanza Linetty, Sampdoria-Spal, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle della SPAL ---

Karlo LETICA 5,5 - Un po' di responsabilità sulla punizione di Gabbiadini: parte in ritardo

Thiago CIONEK 5 - Ramirez fa il bello e il cattivo tempo dalla sua parte

Francesco VICARI 5 - Troppi errori, troppe sbavature (dal 60' PETAGNA 6,5 - Due pali in mezz'ora, unici sussulti degli emiliani. Si prende la squadra sulle spalle, ma perchè Di Biagio non lo ha inserito nell'undici iniziale?)

Kevin BONIFAZI 5 - Costantemente dribblato sulla sua fascia di competenza, prima da Linetty e poi da La Gumina

Jacopo SALA 4,5 - Disastroso disimpegno che innesca l'1-0 di Linetty: macchia indelebile della sua gara e inizio della fine per la SPAL che ora ha un piede in B

Bryan DABO 5 - Colpevole nell'1-0 della Samp con una palla centrale senza senso (dal 46' VALDIFIORI 5 - Dovrebbe alzare il baricentro, ma finisce nella ragnatela blucerchiata, come tutti i suoi compagni)

Simone MISSIROLI 4,5 - Rallenta troppo la manovra a centrocampo e regala il 3-0 agli avversari con un buco da dilettante in chiusura su Linetty

Alessandro MURGIA 5,5 - Ha la chance del 3-1 ad inizio ripresa, ma si fa ipnotizzare da Audero (dal 78' TUNJOV S.V.)

Gabriel STREFEZZA 6 - Il più attivo dei suoi in attacco nel primo tempo. Ci prova con un colpo di testa a botta sicura, ma Audero è più bravo di lui. Nella ripresa si spegne

Sergio FLOCCARI 5 - Passo indietro rispetto ai fuochi d'artificio con il Milan. Prestazione ectoplasmatica (dal 60' SALAMON 5 - Nessun pericolo dalle parti di Audero)

Alberto CERRI 5 - Sponde preziose, ma poca cattiveria sotto porta (dal 69' CASTRO 6 - Mossa disperata di Di Biagio che lo inserisce per alzare l'agonismo. Ne esce un tiro a giro di fuori area di poco fuori e poco altro)

All. Luigi DI BIAGIO 5 - L'impressione è che le speranze di salvezza si siano fermate al 2-2 del Milan al 94'. Squadra k.o. già nel primo tempo

