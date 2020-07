Le pagelle di Torino-Brescia 3-1: Verdi scatenato, Tonali altra serata deludente

Diamo i voti ai protagonisti della sfida salvezza allo Stadio Olimpico Grande Torino vinta dai granata grazie ai gol del trequartista ex Bologna, Belotti e Zaza

--- Le pagelle del Torino ---

Salvatore SIRIGU 6 - Pochi interventi, ma sempre attento. Soprattutto nelle uscite basse

Serie A L'Atalanta batte la Samp: è a -2 dalla Lazio, a -9 dalla Juve. Vincono anche Roma, Toro e Sassuolo DA 2 ORE

LYANCO 6 - Gara senza sbavature del brasiliano

Nicolas NKOULOU 6 - In netta crescita, soprattuto palla al piede in fase di impostazione. Colpevole con riserva sul gol di Torregrossa

Gleison BREMER 6 - DIligente, dalla sua parte non arrivano particolari pericoli

Lorenzo DE SILVESTRI 6,5 - Corre tanto e non si risparmia mai. Bjarnason e Martella non lo impensieriscono (dal 90' DJIDJI S.V.)

Tomás RINCON 6 - Lotta su ogni singolo pallone fino alla fine

Soualiho MEÏTÉ 6,5 - Devia in porta il vantaggio delle Rondinelle, ma si riscatta alal grande propiziando i gol di Verdi e Zaza. Il valore aggiunto del centrocampo di Longo, per qualità e quantità

Cristian ANSALDI 6 - In costante proiezione offensiva, anche se c'è una pecca: tiene in gioco Torregrossa in occasione dell'1-0 degli uomini di Lopez (dal 76' AINA S.V.)

Simone VERDI 7 - E' in grande condizione fisica. L'uomo più pericoloso dei granata. Nel primo tempo traversa in avvio e poi due sassate dell'ex Bologna a fil di palo impegnano Joronen. Nella ripresa è decisivo: firma l'1-1 con la complicità di Mateju e propizia il 2-1. Fondamentale (dal 78' LUKIC S.V.)

Simone ZAZA 6,5 - Irritante per larghi tratti, collaborativo in altri. Solita gara tra luci e ombre con ciliegina finale. Salterà la trasferta di Milano contro l'Inter per diffida

Andrea BELOTTI 6,5 - Si vede annullato (giustamente) un gol dopo 3 minuti per fuorigioco. Si allarga sulla sinistra come gli chiede Longo e si estrania un po' dal gioco, ma quando conta c'è e non sbaglia il facile tap-in che completa la rimonta granata. A segno in tutte le ultime cinque del Torino. Una sicurezza (dal 90' BERENGUER S.V.)

All. Moreno LONGO 6,5 - L'importante in queste ultime partite di campionato è portare a casa punti, soprattutto quando si parla di scontri diretti. La scelta del tandem classico con Verdi alle spalla lo ripaga. Salvezza ad un passo

--- Le pagelle del Brescia ---

Jesse JORONEN 6 - Nonostante i 3 gol incassati, poche responsabilità sulla sconfitta

Stefano SABELLI 5 - Sparisce dalla gara con il passare dei minuti. La difesa ne risente

Andrea PAPETTI 5,5 - Contiene le scorribande del tridente granata nel primo tempo, soprattuto nella seconda parte, dove il Brescia sfiora anche il 2-0. Nella ripresa, complice un'ammonizione da Spada di Damocle, cala

Ales MATEJU 5 - Devia il gol del pareggio di Verdi. Serata sfortunata

Bruno MARTELLA 4,5 - Letteralmente sovrastato da De Silvestri. Stanco

Birkir BJARNASON 5,5 - Non si risparmia in attacco, con continui suggerimenti all'attacco nel primo tempo. Si spegne, come tutto il Brescia, dopo l'intervallo (dal 61' ZRMHAL 5 - Difficile accendersi quando l'inerzia della partita è degli avversari)

Sandro TONALI 5 - Partita deludente quella dell'enfant prodige sogno proibito di mezza Serie A. La sensazione è che le voci di mercato stiano influenzando, e non poco, le sue prestazioni post lockdown (dal 61' VIVIANI 5,5 - Ci mette almeno la voglia)

Daniele DESSENA 5 - Perde il mis-match con Meitè limitandosi alla fase difensiva (dal 74' NDOJ 5 - Chi l'ha visto?)

Nikolas SPALEK 4,5 - Partita ectoplasmatica, esattamente il contrario di Verdi nella posizione di trequartista (dal 76' SKRABB S.V.)

Ernesto TORREGROSSA 6,5 - Sfiora il palo per questione di centimetri con due incornate da paura, si prende la squadra sulle spalle e insacca uno scavetto delizioso alle spalle di Sirigu. Tutto nella prima mezz'ora. Poi blackout (dall'87' GHEZZI S.V.)

Alfredo DONNARUMMA 5,5 - Grande sacrificio e collaborazione, ma manca il gol. Non un problema banale

All. Diego LOPEZ 5 - Una squadra che sparisce nella ripresa di uno scontro salvezza ha poche probabilità di centrare l'obiettivo. Anche perchè ormai manca veramente poco e 7 punti sono un Everest

Serie A Il Torino rimonta il Brescia e ipoteca la salvezza: 3-1. Successo granata firmato Verdi-Belotti-Zaza DA 2 ORE