Le pagelle di Torino-Genoa 3-0: Belotti stellare, domina Nkoulou, male Pandev

===Le pagelle del Torino===

Salvatore SIRIGU 7 - Due sole grandi parate, ma decisive. All'inizio su Pinamonti, nel secondo tempo su Schone. Bravo.

LYANCO 5,5 - Ordinaria ammistrazione dietro, ma anche un fallo in ritardo, un giallo e un secondo intervento su Pinamonti molto rischioso. (Dal 60' IZZO 6 - Entra convinto e deciso, non sbaglia nulla)

Nicolas NKOULOU 7 - Perfetto, in marcatura, nel gioco aereo e in impostazione.

BREMER 7 - Gol, il secondo al Genoa, e altra prova in crescendo. Tiene bene Pinamonti.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Non si alza troppo, ma tiene bene il lato destro, sia con Barreca che con Criscito.

Soualiho MEITÉ 6,5 - Giganteggia in mezzo, vincendo contrasti su contrasti. Molto utile.

Tomas RINCON 6,5 - Sostanza e forza. Il fisico possente lo aiuta.

Cristian ANSALDI 6 - Meno potente e brillante del solito. Non affonda, ma gestisce. Pare non essere in gran forma. (Dal 66' AINA 6 - Anche lui non esagera. Molto attento e concentrato dietro)

Simone VERDI 6 - Meglio da fermo che in movimento. Sempre pericoloso sui corner, un assist per Bremer, ma anche poco nel vivo delle manovre offensive. (Dal 66' LUKIC 6,5 - Bel gol, a giro, seguendo un'azione da dietro. Buona mezz'ora)

Simone ZAZA 5,5 - Insomma. Spesso anticipato, si danna, ma non riesce a rendersi pericoloso. Finale nervoso.

Andrea BELOTTI 7,5 - Monumentale, per la prestazione, per la voglia, per il sacrificio. L'assist e il gol sono solo la conseguenza di una prova da capitano vero. Sette gare di fila in gol, anima e cuore di questo Toro. (Dal 94' SINGO SV)

ALLENATORE: Moreno LONGO 7 - Ottimo Torino stavolta. Solido, messo bene, concreto. Salvezza a un passo.

===Le pagelle del Genoa===

Mattia PERIN 5,5 - Sbaglia un paio di uscite, nessuna parata di livello.

Edoardo GOLDANIGA 5 - Lento, non tanto nelle azioni, ma nella comprensione dei movimenti di Belotti.

Cristian ZAPATA 6 - Mette pezze ovunque, sfiora il gol, uno dei migliori del Genoa.

Andrea MASIELLO 5 - Malino. Usa l'esperienza, ma non basta. Belotti lo fa ammattire.

Davide BIRASCHI 4,5 - Disastroso. Si perde Bremer sul primo gol del Torino, sbaglia in uscita e per poco non permette a Belotti di raddoppiare. Impacciato. (Dal 75' GHIGLIONE SV)

Valon BEHRAMI 5,5 - Lotta come al solito, si scontra con Rincon, ma in mezzo il Genoa crolla.

Lasse SCHONE 5,5 - A passo lento, troppo scolastico. Un solo tiro ad impegnare Sirigu, poco altro. Ci si aspetta sempre qualcosa in piú. (Dal 75' LERAGER SV)

Antonio BARRECA 5,5 - Ex spento. A sinistra fatica, non si alza, rincorre. Poco apporto. (Dal 59' CRISCITO 5 - Fuori condizione, impreciso, poco influente)

IAGO FALQUE 6 - Uno dei meno peggio del Genoa. Ha idee, ha voglia, ci prova nel primo tempo. Cala nel secondo e viene sostituito. (Dal 67' DESTRO 5,5 - Un mezzo tiro e poco altro. Molto indietro di condizione)

Antonio SANABRIA 5 - Serata no. Ben marcato, spesso spalle alla porta, non incide. (Dal 59' PANDEV 5 - Serve Belotti involontariamente per il gol del 3-0 granata. Entra male nel match)

Andrea PINAMONTI 5,5 - Due conclusioni, tanto lavoro, ma ancora poco peso offensivo.

ALLENATORE: Davide NICOLA 5 - Genoa scarico, molle, disordinato. Sconfitta meritata e ora i rischi aumentano. Si giocherá tutto contro il Lecce.

