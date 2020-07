Le pagelle di Udinese-Genoa 2-2: de Paul e Fofana non bastano, Pandev fa ancora la differenza

Nell'Udinese giocano bene de Paul, Fofana e Lasagna ma i tre non bastano per trovare una vittoria che avrebbe messo fine (quasi) al discorso salvezza. Invece tutto da rifare grazie alla voglia di Pandev e alla sciagurata entrata di Zeegelaar.

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 6,5 - Dice subito no al tentativo su punizione di Iago Falque. Per poco non prende anche il rigore di Pinamonti.

William TROOST EKONG 6 - Primi minuti da brivido, poi si sistema.

Bram NUYTINCK 6 - Guida bene la difesa dell'Udinese, aiuta anche in fase di impostazione.

Caetano SAMIR 6 - Aiuta nella diagonale, anche se in questo ruolo è un po' limitato.

Jens STRYGER LARSEN 6 - Ha tante occasioni sulla fascia che non sfrutta. Potrebbe fare di più. (dal 58' Hidde TER AVEST 6 - Anche lui non riesce a sfruttare il potenziale sulla fascia, con il Genoa che concede tanti spazi).

Rodrigo DE PAUL 7 - È il propiziatore di tutte le azioni offensive dell'Udinese. Suo l'assist per Fofana, sua la verticalizzazione che porta al gol di Lasagna. Sfiora lui stesso la rete in due occasioni. Qualche numero in mezzo al campo, ma non basta per portare a casa i tre punti.

Mato JAJALO 6 - Detta i tempi a centrocampo, ma nel finale ha un calo verticale e l'Udinese è costretta ad arretrare.

Seko FOFANA 7 - Solita prestazione di sostanza in mezzo al campo. Realizza il gol del vantaggio e fornisce a Lasagna l'assist per il 2-0 dell'Udinese. Fin quando è rimasto in campo, la squadra friulana era stata padrona assoluta. (dall'82' Souza WALACE 5,5 - Avrebbe dovuto fare filtro in mezzo al campo, ma non ci è riuscito).

Ken SEMA 6 - Tanta corsa sulla fascia, riuscisse anche a concretizzare tutta questa superiorità sarebbe un'arma in più per l'Udinese. (dal 68' Marvin ZEEGELAAR 4 - Fallisce una chance in contropiede e regala il rigore agli avversari al 95'. Peggio di così...).

Ilija NESTOROVSKI 6 - Non ha le occasioni che si crea Lasagna, ma lavora bene con i compagni. Il macedone fa i movimenti giusti e con il suo uscire dall'area di rigore, portandosi dietro l'avversario, propizia il gol di Fofana. (dal 58' Stefano OKAKA 5,5 - Non si fa sentire una volta entrato).

Kevin LASAGNA 6,5 - Si sbatte e segna. Quello che dovrebbe fare un attaccante per la sua squadra, peccato non aver chiuso la gara con quell'occasione che sarebbe potuta valere il 3-0 definitivo. (dall'82' Lukasz TEODORCZYK sv - Pochi palloni a disposizione nel finale).

All. Luca GOTTI 5,5 - La sua Udinese gioca anche un buon calcio, rapportato al Genoa, ma non ci si può perdere così nel finale dopo aver dominato una gara. L'aver scelto di togliere Fofana, e anche Lasagna, a 8 minuti dalla fine non ha pagato. Ok le energie, la stanchezza, magari dei cambi già preventivati, ma quando il Genoa riapre la partita, certi giocatori dovevano rimanere in campo.

Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6 - Leader del Genoa, dà consigli comunque utili per 'svegliare' la sua retroguardia. Fa quel che può, bravo ad evitare il terzo gol, ancora ad opera di Lasagna.

Edoardo GOLDANIGA 6 - Nel primo tempo sbaglia parecchio, ma nella ripresa si riscatta con un paio di interventi che salvano il salvabile.

Cristian ROMERO 5 - Non sembra più quel difensore di belle speranze di cui si parlava tanto. Sbaglia le marcature, sbaglia i tempi di gioco. Da rivedere. (dal 46' Adama SOUMAORO 6 - Dovrebbe giocare più spesso titolare. Se non altro aiuta in fase di impostazione).

Andrea MASIELLO 5,5 - Prova ad essere utile in fase offensiva come faceva ai tempi dell'Atalanta, ma dietro fa male. Non riesce a tenere in marcatura né Nestrovoski né Lasagna.

Davide BIRASCHI 6 - Sulla fascia non combina nulla di buono, né a livello difensivo né a livello offensivo. Ha però il merito di guadagnare il calcio di rigore proprio all'ultimo minuto.

Lukas LERAGER 5 - È un po' arrugginito e non riesce a mordere alle caviglie i centrocampisti dell'Udinese. Anzi, non riesce proprio a tenere il ritmo di Fofana.

Valon BEHRAMI 4,5 - Dura solo un tempo, con Nicola che lo toglie per cambiare modulo. Detto questo, lo svizzero ne combina diverse nei primi 45 minuti. Non aiuta in fase di impostazione e, anzi, lancia gli attaccanti avversari. (dal 46' Andrea PINAMONTI 6,5 - Non è freddo dal dischetto, ma è comunque lesto a battere Musso su ribattuta e a regalare il pari al Genoa).

Francesco CASSATA 5 - Praticamente inesistente in fase di impostazione. (dall'83' Mattia DESTRO sv - Entra per affollare l'area, diciamo che ci è riuscito).

Stefano STURARO 5 - Male male, confinato a sinistra. Non è un esterno e paga spesso le sortite offensive degli avversari da quella parte. A un certo punto è stato puntato più volte da de Paul che ha visto che quello era l'anello debole del Genoa.

Iago FALQUE 6 - Nel primo tempo è anche brutto vedere il Genoa. Lui è l'unico a creare qualche pericolo nella prima frazione di gioco e in avvio di ripresa. (dal 59' Goran PANDEV 6,5 - Il suo ingresso in campo rivatilizza un Genoa troppo brutto per essere vero. Nessuna azione manovrata, ma basta un suo destro da fuori e un rigore 'aggiustato' da Pinamonti per portare a casa un punto che fa morale. Sono 8 i gol del macedone in campionato, segno che questo Pandev può ancora fare la differenza in Serie A).

Antonio SANABRIA 5- Una sola sponda per Iago Falque, per il resto non gioca mai con e per la squadra. (dal 77' Andrea FAVILLI sv - Tocca pochissimi palloni una volta entrato in campo).

All. Davide NICOLA 6,5 - A ben vedere aveva sbagliato la formazione iniziale. Poi riesce a risistemarsi grazie ai 5 cambi ed è fortunato nel finale con quei due gol che danno ossigeno. Però si sa, la fortuna aiuta gli audaci: e Nicola ci ha messo molto del suo scegliendo di schierare le quattro punte dall'83'.

