L'Udinese aveva in mano una partita strameritata, ma dal 2-0 si è fatta rimontare con le reti di Pandev e Pinamonti (in tap-in dopo il rigore sbagliato) e getta alle ortiche la chance di andare in fuga salvezza. Gioisce il Genoa che muove, a piccoli passi, la classifica.

“Che occasione sprecata!”. Solo questo può essere lo stato d'animo di mister Gotti dopo aver visto dilapidare un vantaggio di due gol, in una partita stradominata dalla sua Udinese. A segno Fofana e Lasagna, che poteva voler dire +9 sulla zona retrocessione e archiviare - quasi - la pratica salvezza. Invece il Genoa ha tirato fuori l'orgoglio e, nel finale, con Nicola che schiera le quattro punte, arrivano i gol di Pandev e Pinamonti (che aveva sbagliato anche il rigore). A suo modo, anche il Genoa muove la classifica, mantenendo comunque le distanze sul Lecce terzultimo (+2). Non tutto è perduto per i rossoblu, nonostante una prestazione da dimenticare.

Tabellino

Udinese-Genoa 2-2

Udinese (3-5-2): Musso; Trost-Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (58' ter Avest), de Paul, Jajalo, Fofana (82' Walace), Sema (68' Zeegelaar); Lasagna (82' Teodorczyk), Nestorovski (58' Okaka). All. Luca Gotti

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero (46' Soumaoro), Masiello; Biraschi, Behrami (46' Pinamonti), Lerager, Cassata (83' Destro), Sturaro; Iago Falque (59' Pandev), Sanabria (77' Favilli). All. Davide Nicola

Marcatori: 44' S.Fofana (U), 73' Lasagna (U); 81' Pandev (G), 90+6 Pinamonti (G)

Assist: 44' de Paul (1-0 Fofana), 73' Fofana (2-0 Lasagna)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: 10' Sema, 24' Stryger Larsen, 42' Goldaniga, 62' Sturaro, 82' Fofana

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

2' GRANDE PARATA DI MUSSO - Iago Falque cerca il palo alla sinistra di Musso su calcio di punizione diretto, ma il portiere argentino si supera in tuffo.

29' LASAGNA VICINO AL GOL - Controllo e tiro del bomber dell'Udinese che impegna severamente Perin dopo il servizio di Fofana. Il portiere del Genoa però risponde in angolo.

44' VANTAGGIO CON FOFANA - 1-0 Udinese con l'inserimento di Fofana che batte di testa Perin su assist di de Paul. Bravo anche Nestorovski ad uscire dall'area portandosi via il centrale e a servire poi de Paul.

70' CI PROVA DE PAUL DA FUORI - La difesa del Genoa non sale e l'argentino prova una conclusione da fuori area che sibila al palo alla destra di Perin.

73' 2-0 UDINESE CON LASAGNA - Raddoppio dei friulani con il sinistro imparabile di Lasagna che non lascia scampo a Perin dopo il servizio di Fofana. A far partire il tutto è stato de Paul con un'immediata verticalizzazione.

75' ANCORA LASAGNA - Zeegelaar mette in mezzo da sinistra, piattone di Lasagna ma respinge Perin sulla linea di porta.

81' PANDEV RIAPRE IL MATCH - Il Genoa si riporta in partita con il gol di Pandev che rimette tutto in discussione con un bel destro dal limite.

90+6 PINAMONTI PAREGGIA PER IL GENOA - All'ultimo minuto Orsato concede un rigore al Genoa per fallo di Zeegelaar su Biraschi (dopo aver visto le immagini alla VAR). Pinamonti si fa parare il penalty da Musso, ma in tap-in firma il 2-2 finale.

MVP

Goran PANDEV- Il suo ingresso in campo rivatilizza un Genoa troppo brutto per essere vero. Nessuna azione manovrata, ma basta un suo destro da fuori e un rigore 'aggiustato' da Pinamonti per portare a casa un punto che fa morale. Sono 8 i gol del macedone in campionato, segno che questo Pandev può ancora fare la differenza in Serie A.

Fantacalcio

Il promosso: Seko FOFANA. Solita prestazione di sostanza in mezzo al campo. Realizza il gol del vantaggio e fornisce a Lasagna l'assist per il 2-0 dell'Udinese. Fin quando è rimasto in campo, la squadra friulana era stata padrona assoluta.

Il bocciato: Valon BEHRAMI. Dura solo un tempo, con Nicola che lo toglie per cambiare modulo. Detto questo, lo svizzero ne combina diverse nei primi 45 minuti. Non aiuta in fase di impostazione e, anzi, lancia gli attaccanti avversari.

