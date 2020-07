Le pagelle di Udinese-Juventus 2-1: Sema è un treno... Danilo e Alex Sandro due semafori

Il migliore in campo è Sema, devastante a sinistra. Nella Juventus malissimo i terzini Alex Sandro e Danilo. Da rivedere però è tutto l'atteggiamento di squadra, che nella gara Scudetto si presenta con il piglio degno di un'amichevole estiva.

===Le pagelle dell’UDINESE===

Juan MUSSO 6 – Incolpevole sul gol, è protagonista di una partita dove paradossalmente si ritrova ben poco impegnato.

William TROOST-EKONG 7 – Molto bene nella fase di chiusura: tiene compatta la linea e nelle letture è sempre preciso.

Rodrigo BECAO 6,5 – Si allarga bene a destra per chiudere, vince tanti duelli aerei, non ha paura di far sentire il fisico a Ronaldo.

Bram NUYTINCK 6,5 – Come tutto il reparto è eccellente nel riuscire a rimanere in linea e compatto.

Hidde TER AVEST 6,5 – Bene anche lui, che spinge poco ma è fondamentale nei ripiegamenti difensivi e nei raddoppi di marcatura. Dal 78’ SAMIR – sv.

Rodrigo DE PAUL 7 – In cabina di regia gioca una partita di alto livello. Una costante ormai di questo campionato.

Seko FOFANA 7 – Si prende i riflettori con il gol che potrebbe significare salvezza per questa squadra. Quantità e anche qualità: anche questa, ormai, una costante del campionato come De Paul.

Ken SEMA 7,5 – Devastante a sinistra, dove si fa beffe e ridicolizza a lungo un imbarazzante Danilo. E’ in tutte le azioni offensive: sfiora un gol, sforna un assist, spinge fino all’ultimo.

Marvin ZEEGELAAR 6 – Quello che si fa notare un po’ meno di tutto il comparto difensivo dell’Udinese. Detto questo, anche la sua, è una gara generosa e sufficiente. Dal 69’ Jens STRYGER-LARSEN 6 – Entra con il giusto livello di attenzione.

Ilja NESTOROVSKI 7 – Non si vede un granché, ma senza il suo pregevole volo d’angelo dove dà 3 metri ad Alex Sandro, non ci sarebbe il resto. E un gol così non può valere meno di questo voto per principio.

Stefano OKAKA 6,5 – Enorme presenza fisica. Tiene botta con de Ligt, sposta spesso Rugani. Non si crea occasioni importanti ma è fondamentale per l’economia della squadra.

All. Luca GOTTI 7 – Il classico caso dove l’allievo batte il maestro. Gotti, vice di Sarri per una vita, sa benissimo cosa aspettarsi e la prepara al meglio: per un tempo fa sbattere la Juve sul muro; poi la punisce con una ripresa più gagliarda dalla quale gli 8 volte campioni d’Italia sono sorpresi. E da lì non si riprendono più.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 5,5 – Forse qualcosina in più sul gol subito nel finale poteva farla. Uscita non super tempestiva, ma si parla comunque di dettagli. Non è sua la principale colpa, insomma.

DANILO 4 – Imbarazzante a destra, dove ricorda sciagure juventine del passato in stile Marco Motta e gestione Alessio Secco. Non mette una palla buona quando deve attaccare; è umiliato da Sema quando deve difendere; rischia anche l’autogol. Fate vobis.

Matthijs DE LIGT 6 – Gioca una buonissima partita fino al minuto 92’, quando quel tunnel subito in uno contro uno da Fofana ne compromette la gara. Poteva e doveva far meglio. Pregevoli invece i 91 precedenti, conditi anche da un gran gol.

Daniele RUGANI 6 – Soffre la fisicità di Okaka ma alla fine è l’unico del reparto a non commettere errori.

Alex SANDRO 4 – Esattamente come il ‘gemello’ Danilo gioca la stessa partita. Perde il corpo a corpo nel finale con Fofana; marca a 3 metri lo scatto di Nestorovski. Insomma, è protagonista negativo in entrambi i gol.

Aaron RAMSEY 4,5 – Che la giornata non potesse andar bene lo si intuisce dove 30 secondi, quando riesce nell’impresa di farsi ammonire. Lento, non legge un movimento, non è mai funzionale al gioco. Il cugino scarso del giocatore che, quando era sano, incantava all’Arsenal. Dal 59’ Blaise MATUIDI 6 – Ci mette la solita fisicità: niente di più.

Rodrigo BENTANCUR 6 – Prova a innescare le sue trame e qualche filtrante, ma la verità è che non ha aiuto dalle mezze ali e che l’Udinese si chiude senza lasciare spazi.

Adrien RABIOT 5,5 – Meno peggio di Ramsey, più che altro perché recupera una buona quantità di palloni. Sui movimenti offensivi però, anche in questo caso, un match deludente.

Federico BERNARDESCHI 5 – Semplicemente non pervenuto. Non una novità quest’anno. Dal 59’ Douglas COSTA 5,5 – Malino anche il suo ingresso in campo. Vorrebbe provare la giocata, ma oggi non ha lo spunto e con la fisicità di una squadra come l’Udinese paga dazio.

Paulo DYBALA 6 – Prova qualche giocata delle sue, ma preso dentro del traffico non ha il potere di smaterializzarsi. Dal 75’ Juan CUADRADO 6 – Ingresso se infamia e senza lodi.

Cristiano RONALDO 6 – Ci prova con un tifo interessante nel primo tempo, ma poi è ingabbiato nel trappolone dell’Udinese. Come tutta la Juventus del resto.

All. Maurizio SARRI 4,5 – Le chance sfumate iniziano a essere tante. Stasera però, al di là del solito problema tattico, impressiona la poca fame, la poca voglia di vincerla questa partita. Una squadra che dovrebbe avere il fuoco dentro e che invece, evidentemente confusa dal clima estivo, si approccia a questo match come se fosse sì luglio, ma per l’amichevole a Singapore contro la rappresentativa locale. Male, insomma, non toccando le corde giuste né sul piano tattico né evidentemente su quello motivazionale.

