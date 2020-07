La Juventus non riesce ad avere la meglio su un'Udinese ben messa in campo: a de Ligt risponde Nestorovski, poi Fofana regala nel recupero il gol del 2-1 che vale un bel pezzo di salvezza per i friulani. La festa Scudetto della Juve è così rimandata: bianconeri molto deludenti; soprattutto nella ripresa.

Questa volta il Friuli non è terra di conquista – e di festa – per la Juventus. Anzi, è suolo di sconfitta ed inevitabile riflessione. Contro un’Udinese ben messa in campo infatti la squadra di Sarri va a sbattere sui soliti problemi di sempre: palleggio lento e prevedibile e pochi spazi creati dai movimenti delle due mezze ali. E così, l’Udinese di Gotti, che va sotto nel primo tempo sul gran gol di de Ligt, gioca una ripresa a tratti dominata ed è premiata prima dal gol di Nestorovski e poi dal sigillo di Fofana in pieno recupero, che si fa beffe da solo sia di Alex Sandro che dello stesso de Ligt. Tre punti di capitale importanza per Gotti, che sale così a quota 39 scavalcando Genoa e Torino; ma soprattutto rimandando la festa Scudetto della Juventus che all’intervallo sembrava già apparecchiata. Per una squadra che proprio non riesce a chiudere e in un finale che, ancora una volta, non farà che aumentare i rimpianti di tutte le altre.

Il tabellino

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest (78’ Samir), Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar (69’ Stryger-Larsen); Okaka, Nestorovski.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo (75’ Cuadrado), De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey (59’ Matuidi), Bentancur, Rabiot; Bernardeschi (59’ Douglas Costa), Dybala, Ronaldo.

Gol: 42’ de Ligt; 52’ Nestorovski, 92’ Fofana.

Note – Ammoniti: Ramsey, Cuadrado; Troost-Ekong, Zeegelaar.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

8’ PALO DELL'UDINESE! QUASI AUTOGOL DI DANILO! Cross di Sema dalla sinistra, Danilo prova a pulire l'area ma il suo colpo di testa è solo sfiorato e finisce deviato sul palo: che rischio, Udinese a un passo dal vantaggio.

13’ MUSSO! CHE RISCHIO! Sul retropassaggio del compagno Nuytinck, Musso non controlla la palla e rischia di mandarla in porta: una piccola deviazione è importante per mandarla in corner. Anche la Juve vicina al gol.

27’ RONALDO! JUVE VICINA AL GOL! Gran conclusione di collo del portoghese dal limite dell'area: pallone fuori di un nulla. La miglior chance fin qui della Juve.

42’ GOL! DE LIGT! JUVENTUS IN VANTAGGIO! Gran conclusione dal limite di de Ligt, che accorcia benissimo il pressing, anticipa Okaka e di destra lascia partire un gran tiro che finisce all'angolino: la sblocca de Ligt.

47’ OCCASIONE UDINESE! Nestorovski scappa al centro, dove Danilo non copre il taglio dell'attaccante dell'Udinese: calcia male però Nestorovski e Szczesny blocca. Male però, ancora, Danilo. Fin qui il peggiore della Juventus.

52’ GOL! NESTOROVSKI! IL PAREGGIO DELL'UDINESE! Gran cross da sinistra di Sema, Alex Sandro si addormenta, Nestorovski gli prende 4 metri di vantaggio e in tuffo di testa infila Sczcesny!

92’ GOL! FOFANA! UDINESE AVANTI! CONTROPIEDE CLAMOROSO, con Fofana che si porta a spasso prima Alex Sandro e poi anche de Ligt: in area poi fredda Sczcesny e si prende il gol che vale i 3 punti e una fetta enorme di salvezza!

MVP

Sema. Devastante a sinistra, dove si fa beffe e ridicolizza a lungo un imbarazzante Danilo. E’ in tutte le azioni offensive: sfiora un gol, sforna un assist, spinge fino all’ultimo.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Fofana. Il suo gol nel finale è la ciliegina sulla torta della partita dell’Udinese e vale un pezzo di salvezza. Oltre che un generoso voto dei 'pagellisti'.

BOCCIATO: Ramsey. Ammonito dopo 20 secondi, gioca un match dove ricorda l’oggetto misterioso anni ’90 Blanchard. Peccato che lo stipendio sia leggermente diverso...

