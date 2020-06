Le pagelle di Verona-Cagliari 2-1: super Di Carmine, malissimo Ionita

Il migliore in campo è l'autore della doppietta che regala i 3 punti all'Hellas. Ottimi anche Amrabat e Lazovic. Sardi ancora una volta poco brillanti e puniti da un ingenuità del proprio centrocampista. Si salvano solo Pellegrini e Simeone.

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6 - In sostanza deve lavorare solo una volta, per deviare in angolo una punizione di Pereiro. Poi è sempre attento nell'ordinaria amministrazione.

Amir RRAHMANI 5,5 - Quando può è propositivo con i suoi soliti inserimenti da dietro. Però ha le sue colpe in occasione della rete di Simeone e pure nel finale si fa sorprendere.

Marash KUMBULLA 5,5 - Dirige bene la difesa di Juric, ma è completamente fuori posizione nell'azione del gol cagliaritano: Simeone ringrazia e segna.

Alan EMPEREUR 5,5 - Non commette errori evidenti, tranne uno: dorme al momento di coprire su Simeone, lasciato solo soletto in area.

Davide FARAONI 6 - Inizia alla grande, poi perde un po' di lucidità con il trascorrere dei minuti, ma non molla. Si fa sorprendere da Pellegrini nell'azione che riapre i giochi.

Sofyan AMRABAT 7 - Punto di riferimento costante nel centrocampo del Verona, sia in 11 che in 10 uomini. Si divide tra interdizione e ripartenza palla al piede. Svolgendo bene entrambi i compiti.

Emmanuel BADU 6 - Gioca per la prima volta da titolare dopo la microembolia polmonare della scorsa estate e dà il proprio contributo, anche nei momenti di sofferenza. Bentornato.

Darko LAZOVIC 7 - Scatenato per tutta la prima parte della gara, prima di rispettare consegne quasi esclusivamente difensive: dribbling, incursioni, cross, una conclusione sulla traversa. Suo il perfetto centro che Di Carmine spizza in rete di testa (dall'85' Federico DIMARCO s.v.)

Fabio BORINI 5 - Parte bene, come tutto il Verona. Ma con lo scoordinato intervento a martello sulla gamba di Rog lascia in 10 uomini il Verona con più di un tempo da giocare.

Valerio VERRE 6,5 - Spina nel fianco continua con i suoi inserimenti e le sue giocate, compreso l'assist per il raddoppio di Di Carmine. Juric, in cerca di equilibrio, decide però di sacrificarlo all'intervallo (dal 46' Miguel VELOSO 6 - Porta maggiore esperienza e peso specifico in un centrocampo bisognoso di rinforzi)

Samuel DI CARMINE 7,5 - Avvio strepitoso, con una doppietta che taglia le gambe al Cagliari e un apporto fondamentale nelle sponde per i compagni. Esce all'inizio della ripresa (dal 48' Mattia ZACCAGNI 6,5 - Gran bel secondo tempo. Tiene su palloni, si guadagna punizioni. Fa, o prova sempre a fare, quel che gli chiede Juric)

All. Ivan JURIC 7 - Pari contro il Bologna, quasi contro il Milan, vittoria contro il Cagliari. Sempre in 10 contro 11 per quasi tutta la gara. Perché c'è organizzazione, cattiveria agonistica, voglia di sudarsi la maglia. Ovvero c'è, netta, l'impronta dell'allenatore.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 - Subito protagonista in volo su un destro di Lazovic. Poi raccoglie due palloni da dentro la rete, ma senza particolari colpe.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 - Soffre enormemente la brillantezza di Lazovic. Ringrazia il rosso a Borini, grazie al quale può respirare e avanzare di qualche metro la propria azione (dal 68' Federico MATTIELLO 6 - Porta a termine l'incontro senza sussulti)

Luca CEPPITELLI 5 - Primo tempo da incubo con Di Carmine e gli altri avanti del Verona. E non va molto meglio nemmeno nella ripresa, in cui si prende pure un'ammonizione.

Fabio PISACANE 5,5 - Pure lui in grossa difficoltà nel primo tempo. E pure lui aiutato dalla superiorità numerica, che dirada le avanzate offensive del Verona.

Nahitan NANDEZ 6 - Non lucidissimo tecnicamente. Qualche errore di misura lo commette. Però, tra cross e tentativi personali, è uno dei più generosi alla ricerca della rimonta.

Artur IONITA 4,5 - Sulla sua prestazione, già non eccezionale di suo, pesa come un macigno la sciocchezza in disimpegno che avvia l'azione del raddoppio del Verona. Male (dal 68' Alberto PALOSCHI 5,5 - Ha pochi palloni giocabili e non fa male)

Luca CIGARINI 5 - Splendido il lancio per Pellegrini, che manda in gol Simeone. Ma è sciocco l'intervento fuori tempo su Zaccagni che gli costa il secondo giallo e dunque il rosso.

Marko ROG 5,5 - Così così. Annaspa, come tutto il Cagliari, per una buona mezzora, e poi ha il compito facilitato dall'espulsione di Borini.

Luca PELLEGRINI 6,5 - Inizia in maniera timida, ma quando si scioglie è difficilmente contenibile. Suo il perfetto assist per Simeone, che davanti a Silvestri non sbaglia (dall'84' Charalampos LYKOGIANNIS s.v.)

Gaston PEREIRO 5 - Si vede poco, pochissimo. Una punizione pericolosa che Silvestri devia in angolo e poco altro. Non rientra dagli spogliatoi per la ripresa (dal 46' Valter BIRSA 5,5 - Non fa molto più di Pereiro, anche se nel finale imbuca perfettamente in area per Nandez)

Giovanni SIMEONE 6,5 - L'uomo della speranza. Lotta, spesso vanamente, e prima dell'intervallo scarica alle spalle di Silvestri la palla che consente al Cagliari di accorciare.

All. Walter ZENGA 5,5 - Ha la scusante dell'esordio e delle assenze, ma i passi avanti non si vedono. Neppure con i cambi di modulo. Il Cagliari è una copia sbiadita della formazione sbarazzina di inizio stagione.

