Al Grande Torino in scena il recupero della 25° giornata di campionato, la prima partita post-Covid dopo 103 giorni di stop forzato. Il camerunense la sblocca di testa, l’ex rossonero pareggia i conti alla mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa Belotti fallisce dal dischetto

Dopo la prima scorpacciata di calcio italiano con semifinali e finale vinta dal Napoli, ricomincia anche la Serie A. La prima partita di campionato post-Covid non tradisce le aspettative, ma è un altro pareggio come già successo in Juve-Milan, Napoli-Inter e Napoli-Juve. Torino e Parma viaggiano a buon ritmo, succede tutto nella prima mezz’ora. Nkoulou firma il primo gol post lockdown, il centrale camerunese incorna un corner di Berenguer in porta e si inginocchia, come hanno fatto milioni di manifestanti in queste settimane per protestare contro l'uccisione di George Floyd ed esprimere il dissenso contro il razzismo, così come aveva fatto Marcus Thuram in Bundesliga. Il vantaggio dei granata, però, dura solo un quarto d’ora: Gervinho al solito macina chilometri sulla fascia, in una delle sue scorribande disegna per Kucka che deve solo appoggiare in porta. Nella ripresa il Gallo Belotti ha l’opportunità per riportare in vantaggio i suoi, ma si fa ipnotizzare da Sepe dagli 11 metri.

Con questo pareggio non cambia la classifica delle due squadre: restano intatte le speranze di salvezza del Torino (a +3 dalla zona rossa). Moreno Longo interrompe una striscia di 6 sconfitte consecutive. Il Parma, invece, può ancora ambire all’Europa League a -3 dal sesto posto.

Il tabellino

TORINO-PARMA 1-1 (primo tempo 1-1)

Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera (dall’82’ Lukic), Rincon, Meitè, Berenguer (dal 68’ Aina); Belotti, Zaza. All. Longo

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian (dall’87’ Laurini), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka (dall’85’ Brugman), Scozzarella (dal 70’ Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (dal 73’ Caprari). All. D’Aversa

Arbitro: M. Irrati

Gol: 15’ Nkoulou, 30’ Kucka

Assist: Berenguer (T), Gervinho, Brugman (P)

Ammoniti: Rincon (T), Iacoponi (P)



La cronaca in 3 momenti chiave

15’ VANTAGGIO DEL TORINO - Ha segnato Nkoulou! Incornata imperiosa del camerunese sul calcio d'angolo ben calciato di Berenguer, Sepe non riesce a respingere. Primo gol post-Covid del campionato italiano e primo gol stagionale del difensore granata

30’ PAREGGIO DEL PARMA - Ha segnato Kucka! Pareggio dei ducali alla mezz'ora! Grande azione sulla sinistra di Gervinho, l'ivoriano la mette dietro a rimorchio e Kucka calcia un rigore in movimento, in anticipo su Edera. Botta e Sirigu non ci arriva

48’ BELOTTI FALLISCE DAL DISCHETTO – Inizio di ripresa col il botto per il Torino, grande occasione per i padroni di casa e parata di Sepe. Sulla ribattuta arriva Edera che viene atterrato da Iacoponi, penalty e giallo per il centrale. Dal dischetto Belotti prova ad incrociare, ma Sepe intuisce e riesce a respingere.

MVP

Nicolas NKOULOU - E' suo il primo gol dopo l'emergenza Coronavirus, una boccata d'ossigeno simbolica, di buon auspicio per il campionato e per il Paese. Incornata da bomber d'area, come i suoi altri 4 sigilli in Serie A. Non segnava da dicembre 2018. Bella l'esultanza in omaggio a George Floyd

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. GERVINHO Spazia a destra e a sinistra, senza dare punti di riferimento alla retroguardia granata. Da una sua scorribanda sulla sinistra nasce il gol del pareggio di Kucka

Bocciato. Dejan KULUSEVSKI - Longo gli ha preparato un gabbia difensiva ad hoc, ogni volta che lo svedese ha il pallone tra i piedi riceve il raddoppio granata. Serata da dimenticare

