Lecce-Brescia: probabili formazioni e statistiche

Bilancio in equilibrio nelle sfide tra Lecce e Brescia in Serie A: cinque vittorie per parte e tre pareggi.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Barak, Tachtsidis, Majer; Falco, Mancosu; Lapadula. All. Liverani

Squalificati: Petriccione

Indisponibili: Babacar, Deiola, Rossettini

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Zmhral, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, A. Donnarumma. All. Lopez

Squalificati: Spalek

Indisponibili: Alfonso, Balotelli, Bisoli, Cistana, Skrabb

Statistiche Opta

Dopo cinque partite da imbattuto (4V, 1N), il Lecce ha perso la gara più recente contro il Brescia nel massimo campionato - non ha mai perso andata e ritorno nello stesso campionato contro i lombardi.

Il Lecce ha affrontato sei volte il Brescia in gare interne: per i padroni di casa tre vittorie e tre sconfitte.

Il Lecce è imbattuto nelle ultime tre partite giocate contro il Brescia in Serie A nel girone di ritorno (2V, 1N), dopo una serie di tre successi lombardi nella seconda parte di stagione.

Il Brescia ha vinto nell’ultimo turno di campionato contro la SPAL: in questa stagione le Rondinelle hanno vinto solo una volta due gare di fila, proprio contro SPAL e Lecce all’andata.

Il Lecce ha subito ben 36 gol allo stadio Via del Mare in questo campionato, solo due squadre hanno incassato più reti dopo 17 gare casalinghe in una singola stagione di Serie A: il Benevento nel 2017/18 e il Pescara nel 2016/17 (entrambe 37).

Dall'inizio del 2020 il Brescia ha raccolto un solo punto in trasferta in Serie A (pareggio contro la Fiorentina), meno di qualsiasi altra squadra nella competizione.

Il Lecce ha vinto solamente una delle ultime 10 partite di campionato (1N, 8P): dovesse vincere costringerebbe il Brescia alla retrocessione, indipendentemente dal risultato del Genoa.

Alfredo Donnarumma ha partecipato attivamente al 50% dei gol del Brescia dalla ripresa del campionato (tre gol e due assist, cinque su 10 totali segnati dalle Rondinelle).

Marco Mancosu ha segnato 12 reti in questo campionato di Serie A ed é a una sola marcatura di distanza dalle 13 messe a referto nello scorso torneo di B (il suo migliore in carriera dal punto di vista realizzativo).

