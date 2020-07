Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Nelle ultime sei sfide tra Lecce e Fiorentina in Serie A nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un solo gol: nel periodo appena otto reti totali.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Rispoli; Mancosu, Petriccione, Majer; Farias, Saponara; Babacar. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calderoni, Falco, Meccariello, Rossettini, Lapadula

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery. All. Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi

Statistiche Opta

Bilancio in equilibrio nelle sfide tra Lecce e Fiorentina in Serie A: nove vittorie per parte e nove pareggi.

Nelle ultime sei sfide tra Lecce e Fiorentina in Serie A nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un solo gol: nel periodo appena otto reti totali.

La Fiorentina ha vinto solo due delle 13 trasferte di Serie A contro il Lecce (6N, 5P), anche se questi due successi sono arrivati nelle quattro più recenti - l’ultimo è uno 0-1 nel maggio 2012, con un gol di Alessio Cerci.

Tutti e tre i successi casalinghi del Lecce in questa Serie A sono arrivati da febbraio in avanti contro Torino, SPAL e Lazio.

La Fiorentina ha vinto l’ultima trasferta di Serie A (2-1 contro il Parma) e potrebbe vincere almeno due gare esterne di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2018, con Stefano Pioli in panchina.

Solo la SPAL (tre) ha segnato meno gol della Fiorentina (sei) da quando la Serie A é ripartita post lockdown.

Tra le squadre contro cui l’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini non ha mai vinto in Serie A, solo contro la Juventus (otto) conta più sfide che con il Lecce (quattro).

L’attaccante del Lecce Diego Farias ha partecipato a quattro reti in sei sfide contro la Fiorentina in Serie A, inclusa la sua prima partita in cui ha preso parte attiva a tre gol (una marcatura, due passaggi vincenti), nell’aprile 2015 con la maglia del Cagliari.

L'attaccante del Lecce Khouma Babacar - ex giocatore della Fiorentina (99 partite e 27 reti in Serie A con questa maglia) - è andato a segno nel suo unico incontro casalingo finora contro i viola in campionato, nel 3-3 al MAPEI Stadium con il Sassuolo nel dicembre 2018.

Tre degli ultimi cinque gol di Patrick Cutrone in Serie A sono arrivati subentrando dalla panchina, dopo che i primi 10 nella competizione erano stati segnati in tutte gare giocate da titolare. L’attaccante viola non segna una rete in trasferta nel campionato italiano da febbraio 2018 (all’Olimpico vs la Roma).

