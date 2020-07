Lecce-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Il Lecce ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, già striscia record negativa contro i biancocelesti.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. All. Liverani

Squalificati: Tachtsidis

Indisponibili: Lapadula, Meccariello, Rossettini, Majer, Deiola, Dell'Orco

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe, Lulic, Marusic, Correa

Sono 29 i precedenti tra Lecce e Lazio in campionato: per i padroni di casa sei successi, sei pareggi e 17 sconfitte - la Lazio è la squadra contro cui il Lecce ha segnato di più in Serie A (30 gol).

Il Lecce ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, già striscia record negativa contro i biancocelesti.

La Lazio è imbattuta nelle ultime 15 sfide di Serie A contro squadre neopromosse, grazie a 13 successi e due pareggi, incluso lo 0-0 contro il Verona nella più recente.

Il Lecce ha perso le ultime sei gare di Serie A: non registra sette sconfitte consecutive nel massimo campionato da febbraio 1998.

Con 29 punti in 14 trasferte, la Lazio ha eguagliato il suo record del 2017/18 per punti esterni a questo punto della stagione - in quel campionato tuttavia pareggiò la 15ª gara fuori casa contro il Cagliari.

Prima del Lecce, l’ultima squadra a subire almeno 70 gol nelle prime 30 gare stagionali in Serie A è stata la Pro Patria, nel 1955/56 (80), formazione che però, allo stesso punto del torneo, aveva segnato 12 reti in meno dei pugliesi (26 v 38).

Il Lecce è la squadra che è andata meno volte in vantaggio in questa Serie A, appena otto volte - la Lazio ha, invece, vinto sei delle 14 partite in cui si è trovata sotto nel punteggio in questo campionato.

L'attaccante del Lecce Khouma Babacar ha disputato la sua prima gara di Serie A nel febbraio 2010 proprio con la Lazio - contro i biancocelesti ha segnato due gol in nove sfide, entrambi con la maglia della Fiorentina.

La prossima sarà la 100ª presenza per Luis Alberto in Serie A: il centrocampista della Lazio ha servito 35 assist finora nella competizione, più di ogni altro giocatore nelle prime 100 gare nel massimo campionato italiano tra chi ha esordito dal 2004/05 in avanti.

Da quando gioca nella Lazio Ciro Immobile ha segnato ben 21 gol in 19 partite contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa una contro il Lecce nella gara di andata.

