Lecce-Milan: probabili formazioni e statistiche

Marco Calderoni (Lecce) realizza il gol del definitivo 2-2 in Milan-Lecce, Serie A 2019-2020 (Imago)

Il Milan ha perso solo due delle 31 sfide di Serie A contro il Lecce; completano il parziale 18 successi rossoneri e 11 pareggi.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

Squalificati: Donati

Indisponibili: Dell'Orco, Deiola, Farias, Barak

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Musacchio, Duarte

Statistiche Opta

L’unico successo interno del Lecce contro il Milan in Serie A risale all’aprile 2006 (1-0 con gol di Konan) - ben sette delle ultime 10 sfide in casa dei pugliesi sono terminate in parità.

Il Milan non perde contro una squadra neopromossa in Serie A da aprile 2018, contro il Benevento: da allora, per i rossoneri sette vittorie e cinque pareggi.

Il Lecce ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 21 gare di questo campionato.

Il Lecce ha subito 56 reti reti in questo campionato, l'ultima squadra che è riuscita a evitare la retrocessione dopo aver subito altrettanti gol dopo 26 partite di una stagione di Serie A è stata la Pro Patria, nel campionato 1950/51.

Il Milan ha pareggiato l'ultima trasferta di Serie A contro la Fiorentina: i rossoneri non pareggiano almeno due gare di fila fuori casa in campionato dal dicembre 2018 (tre in quel caso).

Il Milan trova il gol da otto partite di campionato e non registra una striscia più lunga in una singola stagione di Serie A dal marzo 2018 (11 in quel caso).

Il successo per 4-3 del Milan contro il Lecce nell'ottobre 2011 è stata l’unica occasione in cui i rossoneri hanno vinto una partita di Serie A dopo essere andati sotto nel punteggio di tre reti - in quel match al Via del Mare, Zlatan Ibrahimovic ha giocato 90 minuti senza prendere parte ad alcuna rete dei rossoneri.

L'esordio in Serie A di Gianluca Lapadula è arrivato con la maglia del Milan, nel 2016/17 - all'attaccante del Lecce manca un gol per eguagliare il suo miglior bottino in una singola stagione di Serie A, raggiunto proprio con la maglia rossonera (otto).

Ante Rebic ha segnato sei degli ultimi 10 gol del Milan in campionato dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei precedenti 18 dei rossoneri nella competizione.

