Marotta: "Alexis Sanchez e Moses restano fino a Inter-Getafe. Tonali? Non piace solo a me"

L'amministratore delegato dell'Inter ha specificato quelli che sono gli accordi con Manchester United e Chelsea per i prestiti di Sanchez e Moses, poi su Tonali...

Nell'immediato pre partita di Inter-Brescia, Marotta ha spiegato quanto accaduto per Sanchez e Moses nelle ultime ore. Sono stati trovati gli accordi per il prolungamento dei prestiti, ma solo fino all'ottavo di finale contro il Getafe. Poi l'Inter dovrà fare senza...

Per Alexis Sanchez e Victor Moses abbiamo raggiunto accordi in extremis per averli a disposizione con una logica differente, ma almeno fino alla gara spareggio col Getafe. Questa è un'anomalia, è impensabile che si possa giocare una competizione come l'Europa League senza giocatori tesserati per questa stagione

Tonali in nerazzurro?

È un auspicio di gioventù che l'Inter vuole avere anche l'anno prossimo. Tonali non piace solo a me, ma a tantissimi italiani che sono esperti di calcio e oggi col Brescia non ci siamo ancora relazionati nonostante i rapporti con Cellino siano ottimali. Per parlare di mercato c'è tempo e voglia di parlare più avanti

