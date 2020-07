Milan-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Il Milan è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Cagliari (4V, 1N), avendo anche mantenuto la porta inviolata nelle due più recenti.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Bonaventura; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Rebic

Indisponibili: Conti, Musacchio, Romagnoli

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Lykogiannis, Ionita, Ladinetti, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. All. Zenga

Squalificati: Rog

Indisponibili: Oliva, Nainggolan, Pellegrini, Cigarini

Statistiche Opta

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A (41).

Il Milan è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Cagliari (4V, 1N), avendo anche mantenuto la porta inviolata nelle due più recenti.

Dovesse vincere, il Milan farebbe il suo record di successi interni consecutivi contro un singolo avversario in Serie A: al momento per i rossoneri 14 successi di fila con Cagliari e Chievo.

Il Milan non pareggia nel mese di agosto in Serie A dal 2005: da allora 10 successi e otto sconfitte.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte di Serie A (6N, 6P), 1-0 contro la SPAL.

Solo Real Madrid (31) e Atalanta (30, ma con una gara in più) hanno collezionato più punti del Milan (27) nei top-5 campionati europei post lockdown.

Il Cagliari è la squadra contro cui Stefano Pioli ha vinto più partite in Serie A (otto): completano il bilancio per il tecnico del Milan quattro pareggi e quattro sconfitte.

Hakan Calhanoglu ha preso parte a sei reti nelle ultime tre gare casalinghe in Serie A, trovando sempre la via del gol (tre assist): l’ultimo centrocampista del Milan ad andare a segno in quattro partite interne consecutive nella competizione è stato Andrea Pirlo, nel 2005.

Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano ad aver segnato almeno nove gol nei top-5 campionati europei 2019/20: potrebbe andare in doppia cifra di reti per la tredicesima volta in un top-5 e dal 2004/05 solo Messi e Ronaldo (14 ciascuno) hanno fatto meglio.

L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha giocato 69 partite e segnato 20 gol in Serie A con Stefano Pioli come allenatore.

