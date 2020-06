Milan, le brutte notizie non mancano: trauma al ginocchio destro per Kjaer

Kjaer - Lecce-Milan - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Pioli esce dal Via del Mare con i tre punti ma con un Kjaer in meno che ha riportato un trauma al ginocchio destro durante il match contro il Lecce. Musacchio è out per tutta la stagione, restano a disposizione i soli Romagnoli e Gabbia in attesa del rientro di Duarte.

Ok i tre punti sul campo del Lecce e, quindi, il ritorno alla vittoria per dare nuova linfa alla lotta all'Europa League, ma il Milan esce dal Via del Mare con una brutta notizia. A fine primo tempo, infatti, Pioli è stato costretto al primo cambio per l'infortunio di Kjaer che ha lasciato il campo al giovane Gabbia.

Il centrale danese ha riportato un trauma al ginocchio destro e verrà visitato al rientro a Milano per conoscere le reali entità del ko. Una notizia che proprio non ci voleva per il tecnico dei rossoneri visto il 'problema difensori' considerando gli infortuni di Musacchio e Duarte. L'argentino è da considerarsi fuori causa per tutta la rimanenza della stagione, il brasiliano dovrebbe rientrare a lavorare in gruppo nei prossimi giorni. Al momento, dunque, di centrali di ruolo ne restano due: capitan Romagnoli e Gabbia.

Serie A Milan, un poker per l’Europa a Lecce: 4-1 a firma Castillejo-Bonaventura-Rebic-Leao DA 3 ORE

Play Icon WATCH Milan, guarda Piatek: dribbling a eludere il portiere, poi gli soffiano il gol 00:00:24

Serie A Massara: "Tutti i giocatori in scadenza del Milan rinnoveranno. Ibrahimovic? Dipende da lui" DA 4 ORE