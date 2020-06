Il ds dei rossoneri ha specificato che tutti i giocatori in scadenza al 30 giugno rinnoveranno almeno fino alla fine della stagione (Bonaventura, Biglia e Ibrahimovic su tutti). Ma lo svedese resterà anche per la prossima annata?

Dopo la parentesi della Coppa Italia, ora il calcio italiano riparte per davvero. Milan subito all'esame del Lecce, proprio l'avversario che segnò il debutto di Stefano Pioli all'andata. Tante le voci tra società, allenatore e giocatori: per il ds Massara, il ritorno in campo è proprio una liberazione. Ma il futuro di Ibrahimovic? Dipenderà dallo svedese...

Siamo abituati a questo tipo di voci, per fortuna il lockdown è finito e possiamo tornare a parlare di calcio. Siamo concentrati esclusivamente sul campo, finalmente si riparte. Ibrahimovic è un campione che ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile, migliorando tanto la squadra. Il suo futuro dipenderà molto da lui

Ma, appunto, cosa faranno tutti i giocatori con un contratto fino al 30 giugno? Per Massara rinnoveranno tutti fino alla fine del campionato: parliamo di Biglia, Bonaventura, Ibrahimovic, Begovic, Kjaer e Saelemaekers.

Abbiamo un accordo con i giocatori in scadenza al 30 giugno, tutte le scadenze saranno tutte prolungate. Adesso c'è una difficoltà di modulistica con la Lega Calcio, ma non ci sono dubbi che chiuderanno la stagione e sono tutti concentrati a farlo

Quali sono gli obiettivi del Milan a lungo termine?

Il Milan non può stare a lungo fuori dall’Europa, è un obiettivo che possiamo raggiungere e siamo convinti di riuscirci. Con Gazidis ci confrontiamo e abbiamo un’idea comune che è quella di riportare questo club dove merita, abbiamo dei paletti sul piano del Fair play finanziario da rispettare, ma non vogliamo rinunciare alla competitività

