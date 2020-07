Il tecnico rossonero dopo la vittoria in rimonta per 3-1 contro il Parma che è valso l'aggancio al Napoli al sesto posto: "Abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo. Kessie? Sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello. Donnarumma? Lo vedo molto sereno e motivato di restare al Milan".

Prosegue l'ottimo momento del Milan che resta imbattuto post lockdown e centra una bella vittoria in rimonta contro il equinoxe://story/7807307per 3-1 maturata nella ripresa, un successo che vale l'aggancio al sesto posto al Napoli. Molto soddisfatto ovviamente Stefano Pioli che a Sky ha detto: "E' stata una partita complicata, sapevamo delle difficoltà di affrontare questo avversario, bravo a chiudersi e ripartire. Abbiamo creato diverse occasioni anche nel primo tempo, non siamo stati lucidi. Abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo".

Il tecnico è orgoglioso di questo percorso anche se il traguardo non è ancora stato tagliato: "Il nostro è stato un percorso dovuto, non si può pretendere che un allenatore nuovo e una squadra nuova possano avere subito la continuità di rendimento. Avevamo dato segnali importanti già prima della pausa, ora stiamo raccogliendo i frutti di questi 5/6 mesi insieme, stiamo ottenendo risultati importanti ma non dimentichiamoci che restano cinque partite. I miglioramenti? La forza mentale della squadra, è cresciuta tanto, la squadra è consapevole delle proprie qualità. Sicuramente la tenuta mentale è l'aspetto più importante".

Eccellente la gara di Franck Kessie, autore della rete dell'1-1 con un tremendo missile da fuori area. "Io e Franck abbiamo avuto qualche difficoltà di rapporto all'inizio, una volta che ci siamo capiti e compreso meglio sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello, ha presenza e grandissima qualità, è sempre presente nei momenti difficili della partita, è sicuramente un giocatore molto presente nel nostro gioco", le parole del mister rossonero.

Inevitabile un commento su Zlatan Ibrahimovic, alla presenza numero 100 col Milan e certamente importante per la crescita del gruppo, come dice Pioli: "E' così, è la sua forza, pretende il massimo da sé stesso e dagli altri. E' consapevole che la squadra è in crescita e sta dando il massimo, in campo diventa un leone, si arrabbia tanto, a volte a sproposito ma lo conosciamo, è una rabbia positiva, che va indirizzata bene, è una determinazione che ci ha fatto e ci sta facendo crescere".

Infine una battuta su Donnarumma, il cui futuro tiene sempre banco: "Gigio lo vedo sereno, motivato, forte, oggi ha fatto una prestazione attenta, determinata. Lo vedo molto sereno e motivato di restare al Milan. Voglio godermi questa squadra, è una bella squadra ed è bello lavorare con loro".

