Milan, Rebic: "Higuain e Bernardeschi piangono troppo, sono a terra ogni tre minuti"

L'attaccante del Milan ha rivelato un episodio accaduto durante il match vinto contro la Juventus in rimonta per 4-2. I protagonisti sono i due attaccanti bianconeri, accusati di lamentarsi troppo per i falli subiti.

Che Ante Rebic fosse un vero e proprio gladiatore in campo ce ne siamo accorti tutti, atteggiamento per lui simile ad una religione. A Sportweek, però, ha anche rivelato un aneddoto - vicino a questo tema - accaduto durante Milan-Juventus, vinto dai rossoneri in rimonta per 4-2.

So quali sono le mie qualità, sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi. E poi sono forte nella testa. Faccio un esempio. Nella partita vinta contro la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. Lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento, altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczesny mi fa: ‘Perdi 2-0, non fare il fenomeno’. Non gli rispondo. Normalmente avrei replicato, perché un’altra cosa che non mi piace è quando mi sottovalutano. Ma stavolta non ho aperto bocca. A Szczesny ho risposto in un altro modo. Questa è la mia forza nella testa: chi mi attacca, mi carica.

