Milan-Roma: probabili formazioni e statistiche

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite in Serie A (74) – completano 50 pareggi e 45 successi giallorossi.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Musacchio

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Pau Lopez

Statistiche Opta

Il Milan va a segno da quattro partite di Serie A contro la Roma: i rossoneri non trovano la rete per più gare consecutive contro i giallorossi nella competizione dal 2005.

Dopo aver vinto la sfida al Meazza nella scorsa stagione, il Milan potrebbe ottenere due successi interni consecutivi contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2004, quando sulla panchina rossonera c'era Carlo Ancelotti.

Sono 84 le sfide tra Milan e Roma in casa dei rossoneri in Serie A: il bilancio si compone di 46 vittorie interne, 19 pareggi e 19 successi esterni.

Il Milan ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti nove (4N, 3P).

In tutte le ultime cinque trasferte della Roma in Serie A i giallorossi hanno sia segnato che subito gol (cinque reti di media a partita): in cinque delle precedenti sei gare esterne dei Capitolini almeno una squadra non aveva segnato.

Il Milan ha segnato solo 13 reti in 13 partite casalinghe disputate in questo campionato, è il peggior risultato per i rossoneri dopo lo stesso numero di gare in casa in Serie A dal 1997/98 (12 in quel caso).

La Roma è la squadra contro cui Stefano Pioli ha disputato più partite da allenatore in Serie A (19): per il tecnico del Milan due successi, sei pareggi e 11 sconfitte.

Nel 2020 Ante Rebic ha segnato il 44% delle reti del Milan in Serie A: 7 delle 16 complessive dei rossoneri: almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo.

Tre dei quattro gol realizzati da Edin Dzeko contro il Milan in Serie A sono arrivati allo stadio Meazza, tutti segnati nel 2017.

