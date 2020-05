Con la permanenza di Ibrahimovic che è sempre più in bilico, il club di via Aldo Rossi si guarda intorno alla ricerca di un degno sostituto dello svedese. Tra i candidati c'è anche il 22enne serbo, che non sta certo incantando al Real Madrid. In rossonero potrebbe ritrovare il suo ex compagno di squadra Rebic con cui, ai tempi dell'Eintracht Francoforte, aveva formato una coppia gol niente male.

Il centravanti è senza dubbio una delle priorità di mercato del Milan. Ceduto il deludente Piatek all'Hertha Berlino a gennaio e con un Ibrahimovic dal futuro più che mai incerto, i rossoneri hanno l'obbligo di individuare una prima punta affidabile intorno alla quale costruire il reparto offensivo della prossima stagione. Le voci di mercato degli ultimi giorni, provenienti dalla Spagna e confermate in Italia, indicano in Luka Jovic uno dei principali candidati. Si parla addirittura di accordo già raggiunto con il giocatore, che avrebbe dato il suo ok al trasferimento. Cerchiamo di capire se quello del 22enne serbo, che attualmente indossa la maglia del Real Madrid, è il nome giusto per il Milan.

Jovic e la voglia di rivalsa

A far pendere la bilancia verso il sì all'operazione è il momento di Luka Jovic. Acquistato la scorsa estate dal Real Madrid che lo prelevò dall'Eintracht Francoforte sborsando 60 milioni di euro, il serbo ha accusato non poco il salto in un top club: utilizzato col contagocce da Zinedine Zidane (e raramente nell'undici titolare) ha totalizzato 24 presenze stagionali tra Liga, Champions, Supercoppa spagnola e Coppa del Re con un misero bottino di 2 gol e 2 assist. Ci troviamo quindi di fronte a un giocatore che, complice anche la sosta forzata a causa della pandemia di Covid-19, cova un grande desiderio di rivalsa. Che sia al Real Madrid o altrove, lo diranno il tempo e il mercato.

I numeri di Jovic al Real Madrid

Competizione Presenze Gol Liga 15 2 Champions League 4 0 Coppa del Re 3 0 Supercoppa di Spagna 2 0

Che intesa con Rebic!

Il Real Madrid e non solo si erano accorti di Jovic nella stagione 2018-19 quando, con la maglia dell'Eintracht Francoforte, aveva fatto faville trascinando la squadra fino alle semifinali di Europa League. Quell'anno aveva chiuso con uno score di 27 gol in 48 partite e aveva dimostrato grande feeling con Ante Rebic: considerando anche la stagione precedente, il biennio targato Jovic-Rebic aveva fruttato la bellezza di 55 gol all'Eintracht. E proprio durante una chiacchierata con il suo ex compagno di squadra, Jovic avrebbe dato il suo ok al trasferimento al Milan dove, quindi, quella coppia gol si riformerebbe (dando per scontato, naturalmente, che i rossoneri riscattino Rebic a fine stagione).

Stagione Luka Jovic Ante Rebic 2017-18 27 presenze, 9 gol e 2 assist 28 presenze, 9 gol e 3 assist 2018-19 48 presenze, 27 gol e 7 assist 38 presenze, 10 gol e 6 assist Totale 75 presenze, 36 gol e 9 assist 66 presenze, 19 gol e 9 assist

Luka Jovic e Ante Rebic ai tempi dell'Eintracht Francoforte Credit Foto Getty Images

L'ingaggio e un carattere fumantino: i dubbi

L'ostacolo principale sulla strada che porta a Jovic è rappresentato dal suo ingaggio, fuori portata per il Milan: al Real Madrid, infatti, il serbo guadagna 5 milioni di euro netti a stagione, senza considerare che il suo contratto con i Blancos scade solo nel 2025 e che il club spagnolo non intende svenderlo. La formula sulla quale lavorare appare quindi il prestito con diritto di riscatto. Ci sono poi forti dubbi legati all'aspetto caratteriale di Jovic, che nel corso dell'emergenza Coronavirus ha fatto notizia per avere violato la quarantena a Belgrado: rischierebbe addirittura di finire agli arresti domiciliari. Un episodio, quest'ultimo, che secondo i media spagnoli avrebbe rappresentato per il Real Madrid la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

