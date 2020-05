Milan, Zlatan Ibrahimovic è rientrato. Ora 14 giorni di quarantena, poi gli allenamenti in gruppo

Il Milan ritrova finalmente Ibrahimovic, rientrato dalla Svezia dopo due mesi. Ora l'attaccante osserverà 14 giorni di quarantena preventiva, ma lo farà da Milanello dove potrà allenarsi individualmente, quando non saranno presenti altri giocatori.

Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia. Alle 19.35, infatti, è atterratto alla Malpensa, dopo due mesi di 'isolamento' in Svezia dove, comunque, si è allenato con l'Hammarby, squadra di cui è co-proprietario. Ora l'attaccante svedese dovrà osservare 14 giorni di quarantena, come da regolamento per chi arriva dall'estero, prima di rientrare in gruppo (possibile ritorno al lavoro dal 18 maggio per i club).

Ibrahmovic potrà allenarsi individualmente

Ibrahimovic svolgerà il suo periodo di quarantena proprio a Milanello, nella sua camera privata all'interno del Centro sportivo in dote al club rossonero. Potrà quindi svolgere delle sedute di allenamento individuali quando non saranno presenti altri giocatori, in attesa di ricongiungersi con la squadra. La voglia di Zlatan di tornare è molto alta, con lo svedese che vuole migliorare il proprio bilancio di 4 gol messi a segno nelle 10 presenze tra Serie A e Coppa Italia (l'ultimo proprio nell'ultima giornata disputata contro il Genoa).

La stagione di Ibrahimovic

Competizione Presenze/Reti Minuti giocati Serie A 8 presenze e 3 gol 665 minuti Coppa Italia 2 presenze e 1 gol 145 minuti totale 10 presenze e 4 gol 810 minuti

Quale futuro per Ibrahimovic?

Questa quarantena potrà essere un momento di riflessione, insieme alla società, per parlare di futuro. Tecnicamente parlando, il contratto di Ibrahimovic ha valenza fino al 30 giugno, ma proseguirà fino al termine di questa convulsa stagione 2019-2020. E poi? L'obiettivo del Milan è di proseguire insieme allo svedese (ci sarà un contatto diretto con Rangnick?), magari rivedendo qualche cifra...

