Coronavirus, Il Milan comunica che nessun giocatore è risultato positivo ai test

Il Milan ha comunicato che nessun giocatore è risultato positivo nel test al Covid-19 finora effettuati al momento della ripresa degli allenamenti individuali. Nella giornata di ieri si era sparsa la notizia di una possibile positività da parte di alcuni giocatori ed inoltre erano arrivate anche le parole del Presidente Paolo Scaroni, che aveva confermato come la squadra avesse dei giocatori positivi, ma in fase di guarigione.

Il Club aveva già ieri ribadito che Scaroni si riferiva comunque a casi passati e comunque già superati e non ai test effettuati dai giocatori nelle ultime 48 ore. Il Milan, inoltre, aspetta ancora il rientro di Zlatan Ibrahimovic, che avverrà lunedì e che vedrà poi lo svedese finire in quarantena, e poi di Frank Kessie, ancora bloccato in Costa D’Avorio.

Il comunicato della società rossonera

AC Milan comunica che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19. La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell’allenatore e del suo staff nei prossimi giorni

