Mourinho: "Chi più forte tra Messi e Cristiano? Io scelgo Ronaldo il brasiliano"

Per Mourinho non ci sono paragoni. Tenendo in considerazione il talento, è Ronaldo il brasiliano il più forte che si sia visto. Ok Messi e Cristiano Ronaldo sono al top da molti più ann, ma quanto fatto vedere dal "Fenomeno" era tutta un'altra cosa.

Messi o Cristiano Ronaldo? È un po' il dilemma degli ultimi 15 anni per gli appassionati, un quesito che ha diviso un po' tutti. Sulla fatidica domanda, ha risposto - a modo suo - anche José Mourinho, che in carriera ha allenato proprio l'attaccante portoghese ai tempi del Real Madrid. Beh, come detto, Mou ha tutta un'altra risposta...

Chi meglio tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi?

Beh, io scelgo Ronaldo il brasliano. Sicuramente Messi e Cristiano hanno avuto carriere più lunghe, sono al top da 15 anni. Ma se parliamo di talento e abilità, nessuno batte il brasiliano. Quando ero al Barcellona, con Bobby Robson, mi sono reso conto che Ronaldo era il giocatore più forte che avessi mai visto. [José Mourinho a LiveScore]

Il problema di Ronaldo? Gli infortuni

Gli infortuni hanno ucciso la sua carriera che sarebbe potuta essere ancora più incredibile, ma il talento che aveva quando era solo 19enne era pazzesco

