Napoli-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Sono 75 i precedenti tra Napoli e Udinese in Serie A: per la squadra partenopea 29 vittorie, 29 pareggi e 17 sconfitte.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Serie A Volata scudetto: il calendario di Juventus e Inter a 5 giornate dalla fine DA UN' ORA

Squalificati: Di Lorenzo

Indisponibili: Llorente, Younes

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, De Maio; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: Okaka

Indisponibili: Mandragora, Prodl, Jajalo, Teodorczyk

Statistiche Opta

Sono 75 i precedenti tra Napoli e Udinese in Serie A: per la squadra partenopea 29 vittorie, 29 pareggi e 17 sconfitte.

Il Napoli non perde contro l’Udinese in Serie A dall’aprile 2016 (1-3 in Friuli): da allora sei successi partenopei seguiti dal pareggio della gara d’andata.

L’ultima vittoria dell’Udinese in casa del Napoli in Serie A risale all’aprile 2011: successivamente sono arrivati sette successi azzurri (gli ultimi due per 4-2) e un pareggio.

Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare casalinghe di Serie A: non fa meglio nel corso di un singolo campionato da dicembre 2014 (sette). Tuttavia, nella serie in corso, non ha mai tenuto la porta inviolata.

Dopo una serie di cinque gare esterne senza successi, l’Udinese ha vinto le due più recenti, contro Roma e SPAL: i friulani potrebbero vincere tre trasferte di fila in un girone di ritorno di Serie A per la prima volta da maggio 2013, con Guidolin in panchina.

Il Napoli, dopo non aver pareggiato nessuna delle prime 16 gare di campionato con Gattuso alla guida, ha impattato le due più recenti, contro Milan e Bologna: l’ultima volta in cui i partenopei hanno ottenuto tre “X” consecutive in Serie A è stata nel dicembre 2014, con Rafa Benítez in panchina.

Gennaro Gattuso è imbattuto da allenatore l'Udinese in Serie A: per il tecnico del Napoli un successo e due pareggi.

Il centrocampista del Napoli Allan ha giocato 104 gare in Serie A con la maglia dell'Udinese. Da ex ha preso parte a due reti in otto gare nella competizione contro i friulani, una delle quali nel match più recente (assist per il gol di Mertens nel marzo 2019).

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte a sei gol nelle ultime tre gare di campionato contro l’Udinese (due reti, quattro assist) – tre dei quali proprio nell’ultimo precedente contro i friulani al San Paolo (nel complessivo 4-2 del marzo 2019).

Dopo essere rimasto a secco nelle prime quattro sfide contro il Napoli in Serie A, l'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna ha trovato la rete nelle due disputate nel 2019.

Serie A Napoli, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto IERI A 22:55