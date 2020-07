La Roma vince 6-1 e trova il gol anche Zaniolo, nome molto discusso in settimana per la lite avuta in spogliatoio nel match contro il Verona di settimana scorsa. Fonseca lo difende e lo blinda: "Non venderemo lui e Pellegrini".

La Roma vince ancora e continua il duello a distanza con il Milan per il 5° posto, utile per accedere direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League. I giallorossi vincono per 6-1 sul campo della SPAL già retrocessa, con gol finale di Zaniolo. Il classe '99 non doveva neanche essere convocato per la lite in spogliatoio... Tutto risolto?

Non c’è alcun problema con Zaniolo, è un talento e un giocatore molto importante per la Roma. Non bisogna creare tutta questa pressione sul ragazzo perché non è giusto. Ha talento e deve ancora crescere. [Paulo Fonseca a fine partita]

Zaniolo non è in vendita

È stato importante il gol per Zaniolo, ma tutti i giocatori che sono entrati nella ripresa hanno dato il loro contributo e hanno fatto bene. Ho visto l’atteggiamento giusto da parte di tutti. Non vogliamo vendere nessuno dei nostri giocatori più importanti come appunto Zaniolo e Pellegrini

