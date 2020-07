La Roma surclassa la SPAL: 1-6 il risultato finale; in gol Kalinic, Carles Perez, Kolarov, doppio Bruno Peres e Zaniolo. Gli uomini di Fonseca non perdono contatto con l'Europa League. Notte fonda per la squadra di Di Biagio.

Gli uomini di Fonseca portano a casa una vittoria meritata, contro una SPAL combattiva ma coltivatrice di gravi lacune. I giallorossi danno una forte risposta al Milan, che ha vinto ieri scavalcandoli momentaneamente al quinto posto. Ma da stasera il destino torna nelle mani dei giallorossi, ancora in lizza per un accesso diretto all'Europa League. Kalinic ha aperto le danze con un gol di rapina dopo 10'. Il terzo tempo di Cerri ha pareggiato i conti subito dopo, una beffarda illusione per i ferraresi. La SPAL è stata poi investita dai gol di Carles Perez, Kolarov, doppio Bruno Peres e un eurogol di Nicolò Zaniolo: il giovane centrocampista ha corso per 50 metri scartando 4 difensori della SPAL e ha concluso con un tiro preciso sotto il sette. Una risposta di carattere e orgoglio alla settimana turbolenta che lo ha visto ai margini del progetto giallorosso.

Il tabellino

SPAL-Roma 1-6

SPAL (4-4-2): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala (6’ Reca); Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; D'Alessandro (57’ Di Francesco), Cerri (57’ Petagna). All. Di Biagio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (54’ Cetin), Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara (54’ Villar), Cristante, Spinazzola (45’ Zappacosta); Carles Perez (77’ Kluivert), Pellegrini (54’ Zaniolo); Kalinic. All. Fonseca.

Arbitro: Gianluca Manganiello

Gol: 10’ Kalinic (R), 24’ Cerri (S), 38’ C. Perez (R) , 47’ Kolarov (R), 52’, 75’ Bruno Peres (R) , 90’ Zaniolo

Assist: Valdifiori (S, 1-1) Zappacosta (R, 1-5)

Ammoniti: Strefezza (S)

Espulsi: Bonifazi (S)

Note: Sala (S) infortunato

La cronaca in 9 momenti chiave

10' - GOL A GIOCO FERMO PER LA ROMA! Spinazzola imperversa sulla fascia, cross centrale che rimbalza sul petto di Carles Perez, la palla capita tra i piedi di Pellegrini che in area di rigore tenta una mezza rovesciata. Letica respinge, e sulla ribattuta Kalinic insacca. Ma l'arbitro ha fermato il gioco per un offside di Pellegrini.

12' - VANTAGGIO GIALLOROSSO! MANGANIELLO ASSEGNA IL GOL ALLA ROMA! Non era fuorigioco di Pellegrini. 1-0 Roma con Kalinic.

24' - GOL! LA SPAL PAREGGIA CON CERRI! Scodellata illuminante di Valdifiori dalla trequarti, Cerri vola e batte Pau Lopez di testa! 1-1.

38' - GOL ROMA! CARLES PEREZ MIRA L'ANGOLINO E NON SBAGLIA. Un gol creato dal nulla, Perez lotta al limite dell'area, si districa dai difensori della SPAL, si intorude nel cuore dell'area e con un tiro a giro batte Letica.

47' - GOL! SASSATA DI KOLAROV! Letica non trattiene il tiro angolatissimo dai 30 metri! SPAL 1-3 ROMA.

52' - POKER GIALLOROSSO! BRUNO PERES firma l' 1-4: ottima progressione sulla fascia del neoentrato Zappacosta, che crossa in mezzo; poi carambola sui piedi di Kalinic che consegna il gol a Peres su un piatto d'argento.

69' - SALVATAGGIO DI SMALLING SULLA LINEA! Petagna tira a portiere battuto ma il difensore inglese si oppone!

75' - GOL! DOPPIETTA PER BRUNO PERES! Il brasiliano conlcude sotto l'incrocio su corss radente di Zappacosta. 1-5 e partita chiusa.

90' - CHE GOOOL ZANIOLO!! PARTENZA DA METACAMPO, salta 4 difensori, si introduce in area, protegge palla e batte Letica!

MVP

Bruno Peres. Il brasiliano parte un po' titubante nei primi 45 minuti, ma nel secondo tempo si fa trovare per due volte al posto giusto nel momento giusto. Una doppietta di freddezza, che ha accentuato l'imbarazzo difensivo della SPAL. MVP di dovere.

Fantacalcio

Promosso: Carles Perez. La sorpresa di queste ultime partite della stagione giallorossa. Il prodotto del Barça si inventa un gol da un fazzoletto di terreno irrisorio. Intenso e decisivo.

Bocciato: Letica. Gli si piega il braccio sul tiro di Kolarov dalla distanza, non riesce a trattenere le conclusioni dei giocatori giallorossi e questo sfocia nel gol d'apertura firmato da Kalinic. Serata da dimenticare.

