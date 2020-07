Le pagelle di SPAL-Roma 1-6: Bruno Peres attaccante aggiunto, Zaniolo zittisce tutti

Le pagelle di SPAL-Roma 1-6: migliori e peggiori della sfida del Paolo Mazza, che si è conclusa in goleada. Convincono Bruno Peres, Spinazzola e Zappacosta. Gol incredibile di Zaniolo.

Le pagelle della SPAL

Karlo LETICA 4,5 - Gli si piega il braccio sul tiro di Kolarov dalla distanza, non riesce a trattenere le conclusioni dei giocatori giallorossi e questo sfocia nel gol d'apertura firmato da Kalinic. Serata da dimenticare.

Serie A Fonseca: "Tutto risolto con Zaniolo? Non bisogna mettere tutta questa pressione sul ragazzo" DA 2 ORE

Nenad TOMOVIC 5 - Non fornisce alcuna spinta, si inceppa assieme a tutta la difesa nel secondo tempo.

Francesco VICARI 5 - Cerca di scuotersi battendo una punizione pericolosa, poi affonda sotto le scorribande sulle fasce di Bruno Peres e Zappacosta. Una fine inevitabile.

FELIPE 5 - Combatte più degli altri, impensierisce Lopez con un colpo di testa insidioso su corner. Ma guardando la prestazione della SPAL di quest'oggi non si può salvare nessuno.

SALA sv - ( 6' RECA 4,5 - Troppo tentennante sulle palle che contano: piena responsabilità sul primo gol di Bruno Peres, perde palloni pericolosi nella propia metacampo).

Alessandro MURGIA 5 - Inesistente nella manovra della SPAL, la fotografia della sua partita la possiamo trovare nel secondo tempo, quando si trova solo in area di rigore e invece che tirare spreca tutto con un passaggio verso il nulla. Fortunatamente per lui l'arbitro aveva fischiato il fuorigioco.

Mirko VALDIFIORI 6,5 - Ispirato. Il suo cross dalla trequarti è una manna dal cielo per Cerri che in acrobazia supera Kolarov e Lopez. Una scodellata alla Pirlo, l'unica giocata capace di illuminare (anche se per poco) la serata dei ferraresi.

Bryan DABO 5,5 - Gioca i primi 45 minuti col piede sull'acceleratore: aggressivo e propositivo, si lancia in un paio di inserimenti interessanti. Poi il gol di Kolarov nella ripresa ammazza la partita, e lui capitola assieme al resto della squadra.

Gabriel STREFEZZA 5,5 - Un paio di discese in area le ha fatte, e sullo scadere del primo tempo la sua conclusione si è spenta di poco sopra la traversa. Nel secondo tempo è disordinato, e rimedia l'unico giallo della gara.

Marco D'ALESSANDRO 5,5 - Nel primo tempo dialoga bene con Cerri, cerca più volte la profondità. Poi le acque si intorbidiscono anche per lui, e Di Biagio decide di toglierlo. ( 57' DI FRANCESCO 5 - ci mette un briciolo di aggressività, ma la concretezza sotto porta non c'è).

Alberto CERRI 6,5 - Il migliore dei suoi. Stacco imperioso a scavalcare Kolarov e Lopez, nuova speranza per la SPAL. Continua a proporsi per 45 minuti filati, punta Bruno Peres e crossa, resiste ai raddoppi. Molta sostanza da parte di questo ragazzo scuola Juve, uscito troppo presto, forse a causa di un problema alla mano. ( 57' PETAGNA 5 - entrato a partita ormai decisa, fallisce una conclusione a portiere spiazzato).

Luigi DI BIAGIO 5 - Prova di carattere per i primi 45 minuti, notte fonda nella ripresa. Una SPAL discontinua e fragile.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 5 - Non avesse avuto fortuna, il voto sarebbe stato ancora più basso. Pasticcia in due azioni pressochè identiche: sulla linea di fondo perde palla e concede due opportunità alla SPAL per pareggiare a porta vuota. Superficiale.

Gianluca MANCINI 6,5 - Ordinato in difesa, imposta con sicurezza. Normale amministrazione. (54' CETIN 6 - bravo a disinnescare un paio di cross avversari, sul finale rischia in area ma l'intervento - anche se imprudente - è sul pallone).

Chris SMALLING 7 - Impressionante il salvataggio sulla linea che nega il gol a Petagna.

Aleksandr KOLAROV 7 - Si fa sormontare da Cerri, poi ingrana. Anche in una difesa a 3 riesce ad essere decisivo: bolidi pericolosissimi che tengono in apprensione la difesa della SPAL, poi la breccia al 47' che chiude la gara. Esplosivo.

BRUNO PERES 7,5 - Il brasiliano parte un po' titubante nei primi 45 minuti, ma nel secondo tempo si fa trovare per due volte al posto giusto nel momento giusto. Una doppietta di freddezza, che ha accentuato l'imbarazzo difensivo della SPAL. MVP di dovere.

Amadou DIAWARA 6,5 - L'equilibrio che la Roma ha trovato in campo quest'oggi è soprattutto merito suo. Provvidenziale nel disinnescare una palla-gol sui piedi di Cerri, regge la manovra offensiva con sapienza. (54' VILLAR 6 - fa ciò che basta per garantire la vittoria).

Bryan CRISTANTE 6,5 - Tanti, tanti tiri in porta e insidiosissimi. Sicuramente uno dei più vivaci fra i giallorossi nel primo tempo, ma alla fine è uno dei pochi a rimanere a bocca asciutta.

Davide SPINAZZOLA 7 - Il migliore per distacco. Peccato che non sia più uscito dagli spogliatoi dopo l'intervallo. 45 minuti di qualità e tecnica: sgroppa sulla fascia punta e crossa. Partita completa di un giocatore ancora troppo fragile. (45' ZAPPACOSTA 7 - Il sostituto all'altezza: fin da subito scatena dei contropiedi fulminei, poi fornisce l'assist per il secondo centro di Bruno peres).

Carles PEREZ 7,5 - Il più pericoloso tra le linee, il suo gol è segno di carattere e tenacia. Poi le gambe un po' cedono, e Fonseca decide di sostituirlo per evitare infortuni. Ma è lui la sorpresa della Roma degli ultimi giorni. ( 77' KLUIVERT sv).

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - partenza pimpante la sua, danza fra le linee, un paio di scambi di prima al limite dell' area... Poi il suo ritmo cala vistosamente. ( 54' ZANIOLO 7 - Impatto terrificante sulla partita. Dopo l'infortunio deve ancora riprendere confidenza con i tempi di gioco, ma l'intensità c'è e le giocate pure. Il tutto culmina con uno dei gol più belli dell'anno: coast to coast che fa fuori l'intera linea difensiva della SPALal 90').

Nikola KALINIC 7 - Trova un gol sporco, mette lo zampino anche nel primo gol di Bruno Peres attivando una carambola che finisce per favorire il brasiliano.

Paulo FONSECA 7 - Difficile trovare qualche neo nella prestazione dei suoi, oggi. Giusto far entrare Zaniolo, che lo ripaga con una grande prestazione.

Play Icon WATCH Roma-Inter, quella volta che Totti aveva quasi convinto Conte per la panchina giallorossa 00:00:54

Serie A La Roma affonda la SPAL: 6 gol giallorossi e uno Zaniolo ritrovato per credere all'Europa! DA 3 ORE