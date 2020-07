A Marassi i blucerchiati calano il tris già nel primo tempo, complici gli errori della difesa di Di Biagio. Il polacco apre e chiude firmando una doppietta, in mezzo la punizione capolavoro dell’attaccante azzurro. Ranieri sale a +7 dalla zona rossa, la SPAL torna fanalino di coda

Dopo aver espugnato il Via del Mare, la Sampdoria fa un altro passo importante verso la salvezza, demolendo la SPAL 3-0 tra le mura amiche grazie alla doppietta di Karol Linetty e all’ennesima punizione nell’angolino di Manolo Gabbiadini, tutto nei primi 45 minuti. Nella ripresa gli uomini di Ranieri abbassano il baricentro e spengono le flebili speranze di rimonta degli emiliani. I genovesi sfruttano i passi falsi di Torino, Lecce e Genoa e mettono una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A. Umore esattamente opposto in casa SPAL che dopo il tris blucerchiato si ritrova all’ultimo posto della classifica, superata dal Brescia.

Il tabellino

SAMPDORIA-SPAL 3-0 (primo tempo 3-0)

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty (dall’88’ D’Amico), Bertolacci (dal 60’ Askildsen), Ekdal; Jankto (dal 68’ Depaoli), Ramirez (dal 68’ Leris), Gabbiadini (dal 60’ La Gumina). All. Ranieri

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari (dal 60’ Petagna), Bonifazi, Sala; Dabo (dal 46’ Valdifiori), Missiroli, Murgia (dal 78’ Tunjov), Strefezza; Floccari (dal 60’ Salamon), Cerri (dal 69’ Castro). All. Di Biagio

Arbitro: P. Giacomelli

Gol: 12’, 45’+1’ Linetty, 45’ Gabbiadini

Assist: Ramirez

Ammoniti: Bertolacci (Samp), Cionek (SPAL)



La cronaca in 5 momenti chiave

12’ VANTAGGIO DELLA SAMP - Ha colpito Linetty! Due erroracci della SPAL: palla in mezzo di Dabo e rinvio sciagurato di Sala: il centrocampista polacco stoppa e insacca in porta un bel piazzato. 1-0 Samp

23’ MIRACOLO DI AUDERO - Colpo di testa a botta sicura di Strefezza sul cross perfetto di Murgia, ma il portiere della Samp vola e nega l'1-1 all'attaccante spallino

45’ RADDOPPIO DELLA SAMP - Capolavoro di Gabbiadini su punizione! 2-0 dei padroni di casa! L'attaccante blucerchiato insacca dai 25 metri a giro: palo-gol. Niente da fare per Letica

45’ +1’ TRIS DELLA SAMP - Ancora Linetty! Ripartenza blucerchiata condotta da Ramirez: cross, buco di Missiroli, stop del polacco e rete. 3-0 Samp, SPAL alle corde

82’ PALO DELLA SPAL - Sfortunata la squadra di Di Biagio: Petagna riceve al limite, alza la testa e scarica il tiro. Palla che bacia la parte bassa del palo ad Audero battuto.

MVP

Karol LINETTY - Torna dopo l'assenza contro il Lecce e segna una doppietta di importanza piramidale approfittando di due pasticci difensivi della SPAL. Freddo e decisivo

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Manolo GABBIADINI - Cinquantesimo gol con la Samp festeggiato con una perla su calcio di punizione. Basta quella per un un bel 7 in pagella

Bocciato. Jacopo SALA - Disastroso disimpegno che innesca l'1-0 di Linetty: macchia indelebile della sua gara e inizio della fine per la SPAL che ora ha un piede in B

