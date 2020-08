Ci siamo. Dopo aver identificato la data di inizio campionato, che comincerà sabato 19 settembre, è stata svelata anche la data del sorteggio delle 38 giornate della stagione 2020-2021. Tutto avrà inizio, quindi, mercoledì 2 settembre , alle ore 12, presso la sede di Sky tv a Milano Rogoredo. Non ci saranno cerimonie ad aprire l'evento, anche perché i rapporti tra Sky e Lega Calcio Serie A restano comunque tesi dopo quanto successo per i diritti televisivi durante il periodo di lockdown e di assenza di partite.

Prima del covid, era stata introdotta una novità. O meglio si era deciso di tornare alle origini, con la classica pausa per la sosta natalizia (dal 23 dicembre al 3 gennaio) Si torna in campo il 6 gennaio, in uno dei sei turni infrasettimanali che dovrebbero essere disposti in questa stagione. L’ultima giornata verrà disputata il 23 maggio. Questo è infatti il termine ultimo visto che l’11 giugno cominceranno gli Europei.