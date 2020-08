Il responsabile dei medici della Serie A ha dichiarato che si potrà rivedere la data dell'inizio della stagione (ad oggi fissato per il 19 settembre) nel caso vengano riscontrate altre positività da Covid nei giocatori. In tanti, rientrati dalle vacanze, sono risultati positivi: sarà necessario lo slittamento?

Rischia di slittare l'inizio del campionato fissato per sabato 19 settembre? Non è del tutto da escludere se ci saranno ulteriori casi di contagi da coronavirus per i giocatori rientrati dalle vacanze. Sono tutti asintomatici, ma considerando il periodo di quarantena da osservare, c'è il rischio che anche altre squadra possano essere coinvolte, cominciando la stagione molto più in là (Atalanta e Inter per fare un esempio, visto che le due squadre hanno appena concluso la stagione 2019-2020).

A lanciare l'allarme è Gianni Nanni, rappresentante dei medici di Serie A e nella Commissione medica della FIGC.

I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da rimandare il ritiro o la preparazione, lo slittamento dell'inizio del campionato diventerebbe un'ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga. Per questo raccomandiamo ai giocatori, in questi ultimi giorni di vacanza, di tenere comportamenti responsabili. [Gianni Nanni a Radio KissKiss]

Proprio negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi di positività al Covid, sebbene tutti asintomatici. Mirante della Roma, Bradaric, Ceppitelli e Cerri del Cagliari, Petagna del Napoli, più altri due giocatori del Torino, un giocatore del Benevento e Boga del Sassuolo. Si attendono nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

