Il Cagliari spaventa la Dea con Simeone, ma poi è beffato dal VAR e da un rosso a Carboni che li lascia in 10 per più di un'ora. Decide un rigore di Muriel per un'Atalanta poi poco cinica ma comunque vincente. La Dea conferma il 4° posto e vola a un solo punto dall'Inter di Conte.

L’Atalanta passa a Cagliari rendendo lo smacco dell’andata, quando a Bergamo i sardi, all’epoca condotti Maran, addirittura lottavano in zona Champions e sorpresero nettamente la Dea. Mesi dopo però le trame sono invertire, complice un momento d’oro dell’Atalanta e un Cagliari gagliardo sì, ma sfortunato negli episodi. Quello che gira questa partita in particolare è un gol annullato a Simeone sullo 0-0, dopo un imbarazzante controllo VAR (o meglio, imbarazzante regolamento applicato: ovvero cercare il tocco di mano ovunque). Cancellata dunque la prodezza di Simeone, l’Atalanta passa con Muriel su rigore nell’altro episodio che condanna la squadra di Zenga: il rosso al classe 2001 Carboni. Per 70 minuti il Cagliari deve così tenere botta alla Dea con un uomo in meno; e tutto sommato lo fa con onore. Oggi meno cinica e sfortunata con i legni, infatti, l’Atalanta non chiude il discorso, “soffrendo” fino alla fine. Nonostante tutto però arrivano i 3 punti, con l’undicesima vittoria nelle ultime 12 uscite in tutte le competizioni. Numeri da big d’Europa.

Il tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane (75’ Klavan), Carboni; Ionita (67’ Faragò), Nandez, Nainggolan (67’ Nainggolan), Rog, Lykogiannis (67’ Mattiello); Simeone (75’ Ragatzu), Joao Pedro.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo (83’ Toloi), Caldara Palomino; Hateboer (74’ Gosens), De Roon, Tameze, Castagne; Pasalic (60’ Ilicic), Malinovskyi (60’ Gomez); Muriel (60’ Zapata).

Gol: 27’ rig. Muriel

Note – Ammoniti: Pisacane, Nandez; Palomino, Hateboer. Espulso Carboni al 26’.

La cronaca in 9 momenti chiave

10’ PRIMA OCCASIONE ATALANTA! MALINOVSKYI! Punizione mancina insidiosa, con Cragno che se la vede rimbalzare davanti e non riesce a trattenere. Sulla ribattuta ci prova Castagne ma risponde ancora presente il portiere dei sardi.

12’ GOL ANNULLATO A SIMEONE! Caldara pulisce male una palla alta, Nainggolan vede Simeone che dal limite va col dribbling secco e spara un destro a giro all'incrocio dei pali! Dopo 2 minuti di controllo VAR viene però visto una mani di Simeone, attaccato al corpo, quasi impercettibile. L’arbitro leva il gol... Benvenuti nel calcio contemporaneo.

22’ OCCASIONE ATALANTA! Malinovskyi vede il taglio di Pasalic e gli mette un pallone delizioso: di testa, Pasalic, non trova lo specchio da posizione favorevolissima.

23’ PALO DI MURIEL! ATALANTA A MILLIMETRI DAL VANTAGGIO! Scappa Muriel al diretto marcatore e poi di sinistro conclude in diagonale: palo pieno. Dea vicina al gol.

24’ E OCCASIONE ANCHE PER IL CAGLIARI! SIMEONE! Si accende la sfida alla Sardegna Arena, ripartenza fulminea del Cagliari per Giovanni Simeone che arriva in area di rigore e calcia in diagonale e spedisce di pochissimo a lato.

26’ CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! ROSSO PER CARBONI! GOL MURIEL. Svolta alla Sardegna Arena, Malinovskyi raccoglie un lancio di Caldara nel cuore dell'area di rigore e viene spedito giù da Carboni. Cartellino rosso per il difensore del Cagliari. Dal dischetto Muriel spiazza Cragno.

49’ PALO DI HATEBOER! ATALANTA VICINA AL RADDOPPIO! Altro legno colpito dall'Atalanta, traversone in mezzo per Hateboer che prova la conclusione che termina sul palo della porta di Cragno.

85’ ATALANTA VICINA ANCORA AL 2-0! ILICIC! Ad un passo dal raddoppio l'Atalanta, sponda di Duvan Zapata per Josip Ilicic che in area di rigore calcia con il mancino ma trova la respinta di Cragno. Bravo il portiere del Cagliari.

90+2’ OCCASIONE CAGLIARI! NANDEZ! Che brivido per l'Atalanta, grande azione personale di Nahitan Nandez che arriva in area di rigore e prova la conclusione deviata in corner da Caldara. A un passo dal colpaccio il Cagliari.

MVP

Muriel. Alla fine il migliore in campo è il colombiano: un palo colpito sullo 0-0 e la freddezza giusta dal dischetto.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Cragno. Nonostante il gol subito fa vedere alcuni interventi importanti.

BOCCIATO: Carboni. Un giallo dopo 5 minuti e il rosso al 26’. Se qualcuno l’avesse messo in campo nella propria squadra, sarebbe certamente in piena zona malus.

