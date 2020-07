ULY 25: Elseid Hysaj of SSC Napoli celebrates after scoring his goal with his team mates ,during the Serie A match between SSC Napoli and US Sassuolo at Stadio San Paolo on July 25, 2020 in Naples

Due a Djuricic, uno a Caputo e uno a Berardi: il Sassuolo si vede annullati 4 gol per fuorigioco (tutte chiamate corrette) e così al Napoli basta Hysaj e un gol a tempo scaduto di Allan. La squadra di Gattuso vince così per 2-0 e torna a -1 dal 6° posto del Milan.

Doveva essere, nel piccolo, una sorta di test di preparazione al Barcellona: per stile di gioco, calcio offensivo, potenziali stress-test per la difesa del Napoli. E non fatevi ingannare allora dal 2-0 finale con cui il Napoli ha, sulla carta, superato il Sassuolo. Alle reti di Hysaj in avvio e Allan in pieno recupero, ci sono da aggiungere i 4 clamorosi gol annullati al Sassuolo per fuorigioco. Due a Djuricic, uno a Caputo e l’altro a Berardi: tutte chiamate corrette del VAR; tutte decisioni ineccepibili. Quel che resta, però, sono appunto occasioni non sfruttate per pochi millimetri e una vulnerabilità su cui il tecnico dei partenopei dovrà lavorare. Il Barcellona, per quanto in crisi, potrebbe essere più preciso. E il Sassuolo, per quanto fatto vedere dalla mezz’ora di gara in poi, avrebbe forse meritato di più. Alla fine però arrivano i 3 punti per il Napoli che grazie a questo successo torna a -1 dal sesto posto del Milan.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (60’ Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (80’ Allan), Lobotka, Zielinski (79’ Elmas); Callejon (67’ Politano), Milik (67’ Mertens), Insigne.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (46’ Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio (88’ Manzari); Magnanelli, Locatelli (83’ Kyriakopoulos); Berardi, Djuricic (83’ Haraslin), Traorè (73’ Raspadori); Caputo.

Gol: 8’ Hysaj, 94’ Allan.

Assist: Mertens

Note – Ammoniti: Berardi, Djuricic, Marlon; Mertens.

La cronaca in 10 momenti chiave

7’ OCCASIONE NAPOLI Fuori tempo Magnanelli su Ruiz che lancia Insigne per vie centrali: Insigne ci prova ma il destro dal limite dell'area è alto non di molto sopra la traversa.

8’ GOL! HYSAJ! NAPOLI IN VANTAGGIO! Si prende lo spazio centrale Hysaj, che con un bel destro potente sul palo lungo buca Consigli col tiro dal limite!

18’ INSIGNE! ALTRA OCCASIONE! Scatenato Hysaj, con una nuova percussione centrale che libera Insigne: prova il solito destro a giro da buona posizione, ma non trova lo specchio. Poteva far meglio Insigne.

20’ CLAMOROSA OCCASIONE INSIGNE! Bellissima palla di Zielinski in profondità, la difesa del Sassuolo non fa una gran figura, Insigne sbuca ma solo davanti a Consigli prova un tocco sotto che finisce fuori. Iniziano a essere tante le chance del Napoli.

23’ ZIELINSKI! TIRO A FIL DI PALO! Ma siamo ormai a 4 occasioni nitide oltre al gol per il Napoli. Tiro incrociato sul secondo palo, di sinistro, dal limite dell'area: pallone fuori di un nulla.

36’ DUE GOL ANNULALTI A DJURICIC NEL GIRO DI 6 MINUTI. Prima è lui stesso in fuorigioco sull’anticipo a Ospina; poi 5 minuti dopo è in fuorigioco Traoré a inizio azione. Il Sassuolo si vede annullati due gol per offside. Il secondo davvero millimetrico.

50’ TERZO GOL ANNULLATO AL SASSUOLO! Segna Caputo questa volta, ben imbeccato da Traoré. Ma il gol è cancellato per il fuorigioco di Berardi a inizio azione.

62’ QUARTO GOL ANNULLATO AL SASSUOLO! Siamo nel record assoluto: bell’azione di prima dopo palla persa in uscita del Napoli; Caputo serve Berardi che mette dentro. Al controllo VAR però si nota la posizione irregolare proprio di Caputo. Nulla di fatto!

87’ NAPOLI A UN PASSO DAL 2-0! PALO DI POLITANO! Cross dalla sinistra al centro dell'area di rigore e tiro a botta sicura dell'esterno di Gattuso con il sinistro: il legno dice di no al Napoli.

94’ GOL! ALLAN! LA CHIUDE IL NAPOLI! Pallone lanciato lungo per il colpo di testa di Politano che spizza verso sinistra per Mertens. Il belga arriva sul pallone e mette al centro per Allan che dal limite prova il tiro e trova il 2-0. Finisce qui.

MVP

Zielinski. Il migliore in mezzo al campo con tante buone giocare e ottime occasioni recapitate ai compagni.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Hysaj. Dopo 179 presenze in Serie A, il primo gol. Chi l’ha messo in campo ha pescato un jolly.

BOCCIATO: Djuricic. Non prenderà un brutto voto perché la partita è stata ottima: la bocciatura è nel senso di ‘sfortuna’, con due gol annullati per fuorigioco che avrebbero potuto regalare ben altro bonus.

