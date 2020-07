Le pagelle di Napoli-Sassuolo 2-0: Hysaj dopo una vita, Zielinski padrone in mezzo

Il migliore in campo è Zielinski, che domina in mezzo. Bene anche Hysaj che dopo 179 presenze in A trova il primo gol della carriera. Male Milik, che spreca un paio di chance di troppo. Sassuolo male per mezz'ora, ma poi promosso alla distanza.

===Le pagelle del NAPOLI===

David OSPINA 6 – Sui gol annullati al Sassuolo non aveva colpe. Esce con un ‘clean sheet’: è un mezzo miracolo.

Giovanni DI LORENZO 6 – Come tutta la difesa è bravo a rimanere in linea e far scattare la trappola del fuorigioco. In fase di spinta è quasi del tutto nullo.

Kostas MANOLAS 5,5 – Non convince a pieno, con un paio di letture così-così e uscite non pulitissime. Soffre nelle giocate in velocità del Sassuolo. Dal 60’ Nikola MAKSIMOVIC 6 – Un po’ meglio con Maksimovic. La solita sicurezza nei centimetri sul gioco aereo.

Kalidou KOULIBALY 6 – Anche lui soffre la velocità degli scambi di prima del Sassuolo. Ma alla fine la linea di difesa è sempre interpretata in maniera corretta.

Elseid HYSAJ 7 – Per un tempo fa quello che vuole, con il povero Muldur che senza aiuti è costantemente preso dentro. Trova il gol dopo 179 presenze in A... E a un certo punto rischia anche la doppietta.

Fabian RUIZ 5,5 – Non è brillante come altre volte, con un paio di interpretazioni in uscita parecchio rivedibili. Dall’80’ ALLAN 6,5 – Il tempo di entrare, tamponare e piazzare il gol che chiude la gara.

Stanislav LOBOTKA 6 – Anche per lui non la miglior prestazione di quest’ultimo periodo, ma è comunque generoso fino alla fine.

Piotr ZIELINSKI 7 – Il migliore in mezzo al campo con tante buone giocare e ottime occasioni recapitate ai compagni. Eljif ELMAS – sv.

José Maria CALLEJON 5 – Opaco. Sotto tono. Si vede poco e conclude poco. Serata no, insomma. Dal 67’ Matteo POLITANO 6,5 – Decisamente meglio il suo impatto alla gara. Qualche guizzo interessante e un palo che avrebbe potuto chiudere la gara ben prima.

Arek MILIK 5 – Impreciso in almeno un paio di situazioni interessanti; in particolare il colpo di testa su cross di Hysaj poco prima del cambio. Dal 67’ Dries MERTENS 6,5 – Pronti-via e si prende un giallo evitabile che gli costa l’Inter; ma nel finale appoggia bene ad Allan l’assist per il 2-0.

Lorenzo INSIGNE 5,5 – Così-così anche lui. In particolare in avvio, quando il Sassuolo va sotto e dove il Napoli spreca un po’ troppe occasioni: due di queste, ghiottissime, sono di Insigne.

All. Gennaro GATTUSO 6 – Il suo Napoli vince senza subire gol, ma non si può davvero parlare di una buonissima prestazione. Per mezz’ora sì, poi il Sassuolo esce alla distanza e crea tantissime occasioni. Se doveva insomma essere una prova generale al Barcellona, il risultato è bugiardo. Detto questo i 3 punti lo riportano a -1 dal Milan.

===Le pagelle del SASSUOLO===

Andrea CONSIGLI 6 – Incolpevole sui gol.

Mert MULDUR 5 – Berardi lì non gli da una mano e lui soffre in maniera clamorosa un Hysaj particolarmente ispirato. Dal 46’ Jeremy TOLJAN 6 – Fa una figura migliore rispetto al compagno; ma il Napoli nella ripresa cala molto.

Gian Marco FERRARI 6 – Buona prova di contenimento. Milik gli scappa solo in un’occasione e alla fine il polacco non punisce.

MARLON 6,5 – Guida bene il reparto ed è molto preciso negli interventi in anticipo.

ROGERIO 6 – Una discreta partita. Attento difensivamente, si vede per un tempo meno del solito in fase di spinta. Dall’88’ Giacomo MANZARI – sv.

Manuel LOCATELLI 6 – Per un tempo fatica, come tutto il Sassuolo del resto. Regge bene però alla distanza e cresce nella ripresa in entrambe le fasi. Dall’83’ Giorgos Kyriakopoulos – sv.

Francesco MAGNANELLI 6 – Una gara attenta in mezzo al campo, dove costruisce con ordine e perde pochi palloni. Non crea nulla di particolarmente pericoloso però nel corso del match.

Domenico BERARDI 5,5 – Per un tempo si dimentica di dare una mano al povero Muldur, che è preso dentro ogni volta da Hysaj. E’ suo uno dei 4 gol annullati.

Filip DJURICIC 6,5 – Bella gara. Pericoloso tra le linee, due gol di pregevole fattura – entrambi annullati – e un’altra prestazione sicuramente di spessore. Dall’83’ Lukas HARASLIN – sv.

Hamed TRAORE 6 – Non gioca nel suo ruolo naturale, ma si applica a quello che gli chiede De Zerbi in fase difensiva, a differenza di Berardi. Dal 73’ Giacomo RASPADORI 6 – Un impatto generoso al suo ingresso in campo, ma senza particolari pericoli creati.

Francesco CAPUTO 6,5 – Come al solito uno dei migliori del Sassuolo. E’ bravissimo nella lettura delle situazioni offensive: è un attaccante che sa giocare a calcio; e non solo segnare. C’è differenza.

All. Roberto DE ZERBI 6 – Non più di 6 per una mezz’ora iniziale davvero sotto tono e timida per gli standard a cui aveva abituato il suo Sassuolo. Esce alla distanza, ma è beffato dalla sorte e pochi millimetri.

