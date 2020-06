Il Napoli infila la 5a vittoria consecutiva in Serie A e prosegue la sua rincorsa al complicato sogno Champions: 3-1 alla SPAL, in gol Mertens, Callejon e Younes.

Il Napoli Gattuso conferma il buon momento di forma e dopo il successo in Coppa Italia e la vittoria di Verona, riparte col piede giusto anche al San Paolo. I partenopei passano infatti per 3-1 sulla SPAL, infilando quella che di fatto è la 5a vittoria consecutiva in Serie A (non accadeva da più di 2 anni, era il febbraio 2018). Contro una SPAL ben messa ma tutto sommato senza armi per poter far male, gli Azzurri passano con i gol di Mertens, Callejon e Younes nella ripresa. Inutile il temporaneo pareggio di Petagna. Napoli che sale così a 45 punti, ma resta a -12 dal 4° posto dell’Atalanta. SPAL sempre più inguaiata: con 18 punti, il quart’ultimo posto rimane lontano per 8 lunghezze.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly (80’ Manolas), Mario Rui (80’ Ghoulam); Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon (77’ Younes), Mertens (64’ Milik), Insigne (65’ Lozano).

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca (46’ Valoti); Fares, Missiroli, Murgia (75’ Dabo), Strefezza (75’ D’Alessandro); Petagna (82’ Floccari), Cerri.

Gol: 5’ Mertens, 36’ Callejon, 78’ Younes; 29’ Petagna.

Note – Ammoniti: Valoti, Fares, Felipe.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

5’ GOL NAPOLI! MERTENS! Bella palla dentro di Fabian Ruiz, Mertens supera con un tocco sotto l'uscita di Letica e porta avanti il Napoli. Il gol è stato inizialmente annullato per fuorigioco, ma dopo controllo del VAR è stato giustamente convalidato: Fares teneva in gioco il belga.

28’ PALO DI INSIGNE! Bellissima combinazione del Napoli, che arriva al limite con tocchi quasi tutti di prima: Insigne lascia partire un gran tiro, ma il pallone colpisce il palo.

29’ GOL! PETAGNA! IL PAREGGIO DELLA SPAL! E sul ribaltamento di fronte l'incredibile pareggio della SPAL, al primo vero tiro in porta: discesa a sinistra di Reca, cross a rimorchio e Petagna è puntuale nella sua girata in porta.

36’ GOL! CALLEJON! TORNA AVANTI IL NAPOLI! Bellissima apertura di Elmas che vede Callejon libero sul secondo palo: controllo perfetto e gran diagonale a incrociare. Napoli che torna in vantaggio.

45+3’ GOL ANNULLATO A INSIGNE! E' Mertens a scappare alle spalle di Cionek: stop e assist perfetto per Insigne che arriva indisturbato e di piattone mette dentro. Dopo il controllo VAR però arriva la segnalazione di fuorigioco del belga a inizio azione. E dunque gol del 3-1 cancellato.

78’ GOL! PROPRIO YOUNES! AL PRIMO PALLONE TOCCATO! 3-1 NAPOLI! Ancora Fabian Ruiz tra le linee, palla dentro - leggermente deviata - Younes sbuca sul secondo palo e di testa in area piccola la mette dentro. La chiude qui il Napoli.

Il migliore

Mertens. Un gol, un assist (poi inutile) per Insigne e il segnale immediato che anche oggi il Napoli avrebbe fatto sul serio. 123 gol con questa maglietta. Vive perfettamente il momento in simbiosi con la città e lo dimostra anche oggi sul campo.

Il peggiore

Cionek. Concede un po’ troppo in fase di marcatura, dove in più di un’occasione si fa sorprendere alle spalle.

