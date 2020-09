Con l’ufficializzazione del calendario di Serie A, il lungo avvicinamento alla nuova stagione di Serie A è partito. Mentre le dirigenze sono al lavoro per completare le rose e gli allenatori, sul campo, perfezionano gli automatismi e testano le migliori soluzioni tattiche per affrontare la lunga annata e farsi trovare pronti quando le partite conteranno per davvero, è doveroso provare a capire quale sarebbe la formazione tipo delle 20 squadre nella prossima massima serie. Ecco squadra per squadra come giocherebbero oggi (N.B. in maiuscolo i nuovi acquisti)…