Con un gol di Criscito su rigore e uno di Lerager nella ripresa il Genoa torna a vincere il derby con la Sampdoria dopo 7 tentativi andati a vuoto. 3 punti d'oro per la squadra di Nicola, che mantiene così il +4 di vantaggio sul Lecce terzultimo a tre giornate dalla fine. Inutile il gol di Gabbidiani per la Samp che aveva rimesso la gara sull'1-1.

Colpaccio del Genoa che dopo la vittoria a Lecce si prende anche il derby della Lanterna. Gara tosta, ma il Grifone la gioca col cuore e con la consapevolezza di avere zero margine d’errore. Apre Criscito su rigore, pareggia Gabbiadini 10 minuti più tardi, ma a deciderla nella ripresa è Lerager dopo un errore in uscita di Bereszynski. Il Genoa trova così i 3 punti e torna a vincere un derby dopo 7 tentativi andati a vuoto: di fatto 4 anni di Serie A. Il primo derby a porte chiuse della storia consente così a Nicola di rimanere a +4 sul Lecce a 3 giornate dalla fine, tenendosi un bel cuscinetto nella sfida per la salvezza. Salvezza che di fatto la Sampdoria aveva in qualche modo già trovato domenica con la quota ‘sicurezza’ di 41 punti.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Sampdoria-Genoa 1-2: Lerager uomo della provvidenza, male Bereszynski DA 37 MINUTI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal (31’ Vieira), Thorsby (75’ Depaoli), Jankto; Bonazzoli (63’ Quagliarella), Gabbiadini (75’ Ramirez).

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Romero (64’ Goldaniga), Masiello (83’ Zapata), Criscito; Schone, Lerager, Jagiello (79’ Barreca); Falque (82’ Ankersen), Pandev; Pinamonti (83’ Favilli).

Gol: 22’ rig. Criscito, 72’ Lerager; 32’ Gabbiadini.

Assist: Jagiello.

Note – Ammoniti: Colley, Bereszynski, Vieira, Jankto; Lerager, Biraschi.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

22’ RIGORE PER IL GENOA! GOL DI CRISCITO! Pandev messo giù in area da Colley, che si prende anche il giallo con un intervento goffo. Dal dischetto non sbaglia Criscito: alto e centrale. Audero si tuffa e per lui non c'è nulla da fare.

32’ GOL! IL PAREGGIO DELLA SAMP! GABBIADINI! Bella palla di Jankto per Bonazzoli: conclusione ribattuta, ma sulla respinta Gabbiadini è il più lesto e mette dentro al volo.

43’ OCCASIONE SAMP! COLLEY! Colley stacca tutto solo, di testa, da corner: perso dalla difesa del Genoa, il centrale difensivo della Samp però schiaccia troppo il pallone. Poteva e doveva fare meglio.

45+5’ GOL ANNULLATO AL GENOA! LERAGER! Dagli sviluppi della punizione, Audero non esce benissimo ma è anche toccato da Romero: palla persa, il più lesto è Lerager con la sfera girata in porta ormai vuota. Grandi proteste della Samp, ma per Guida è gol. Dal VAR però salvano la Samp: rilevata una millimetrica posizione di fuorigioco a inizio azione proprio di Romero.

72’ GOL! LERAGER! GENOA AVANTI! E QUESTA VOLTA E' BUONO! Sbaglia l'uscita la Samp, con Bereszynski che perde una palla sanguinosa: Jagiello gliela ruba e appoggia a Lerager che dal limite mette dentro con una bella conclusione sul primo palo.

87’ GRAN PARATA DI PERIN! Bell'azione centrale di Ramirez con Quagliarella, tiro insidioso sul primo palo, ma Perin è bravo a tenerla lì. Ha calciato col destro l'argentino, altrimenti sarebbero stati guai...

MVP

Lerager. Inevitabile non premiare lui: troppo pesante questo gol sul peso specifico della stagione del Genoa. Ci era già riuscito anche nel primo tempo, prima dell’arrivo del VAR. Insomma, era scritto.

Le pagelle



Fantacalcio

PROMOSSO: Gabbiadini. La Samp non vincere ma per la terza volta di fila va ancora in gol nel derby della Lanterna.

BOCCIATO: Bereszynski. La stupidaggine in uscita che porta al gol del 2-1 Genoa e il cartellino giallo. Per chi l’ha messo in campo, un disastro.

