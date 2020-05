Cristiano Ronaldo of Juventus competes for the ball against Manuel Lazzari of SS Lazio during the Italian Supercup match

Trovato l'accordo tra le parti: la Serie A ricomincerà sabato 20 giugno. Dopo 3 mesi e mezzo di attesa, c'è l'ufficialità per la ripartenza del campionato italiano di Serie A 2019/20 interrotto lo scorso 9 marzo dopo Sassuolo-Brescia a causa della pandemia COVID-19. Dal 13 giugno si giocherà la Coppa Italia.

Adesso si riparte davvero. E’ fumata bianca dopo il vertice tra FIGC e Governo. Il campionato italiano di Serie A stagione 2019/20 ripartirà ufficialmente sabato 20 giugno.

Tre mesi e mezzo dopo, di fatto, l’ultima partita giocata: ovvero quel Sassuolo-Brescia del 9 marzo.

Premier League Ufficiale, si riparte anche in Premier League: si riprende il 17 giugno con City-Arsenal DA 39 MINUTI

C’è stato l’ok tra le parti, di fatto l’ultimo tra i campionati più attesi. Con la Germania che già ha ricominciato da 2 settimane e mezzo ormai, e nel giorno in cui anche la Premier League ha ufficializzato la ripresa per mercoledì 17 giugno, la Serie A si accoda ai grandi campionati d’Europa e prova a finire la tormentatissima stagione funestata dalla pandemia legata al COVID-19.

Dal 13 giugno riparte la Coppa Italia

Prima ancora della Serie A sarà però il turno della Coppa Italia, con le semifinali di ritorno tra Juventus-Milan e Napoli-Inter dal 13 giugno. Non ancora ufficiali però le date precise delle due partite.

Ripartono anche Serie B e Serie C

Oltre alla Serie A, dalla riunione è passato il via libera per la conclusione anche dei campionati di Serie B e Serie C, con le classiche formule previste a inizio stagione: quindi play-off e play-out.

L’ok del Comitato Tecnico Scientifico, ma resta la quarantena per tutti

Il comitato tecnico scientifico della Protezione civile ha dato parere positivo al protocollo gare della Federcalcio per la ripartenza dopo l’emergenza coronavirus. “Apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell’analisi di molti aspetti” è stato espresso dal CTS, che ha però ribadito come “le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni” a proposito “della quarantena di un soggetto positivo” e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra. Dunque, in caso di un positivo al COVID-19, resta l’obbligo di quarantena per tutti.

Calcio Calcio, i campionati che ripartono dopo il Coronavirus: date e dettagli DA 2 ORE