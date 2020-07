SPAL-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite di campionato contro la SPAL, grazie a quattro vittorie e due pareggi.

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Dabo, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha, Castro, Cerri, Floccari, Sala, Reca

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Iachini

Squalificati: Ghezzal

Indisponibili: Benassi, Dragowski

Statistiche Opta

Sono 37 le sfide tra SPAL e Fiorentina in Serie A: per la squadra di casa sette successi, 13 pareggi e 17 sconfitte.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite di campionato contro la SPAL, grazie a quattro vittorie e due pareggi.

Sono 18 le sfide in casa della SPAL, con la Fiorentina in trasferta: il bilancio si compone di cinque vittorie interne, sette pareggi e sei successi esterni.

La SPAL ha perso 27 partite in questo campionato: nella storia della Serie A solo due squadre hanno fatto peggio, il Pescara 28 nel 2012/13 e il Benevento 29 nel 2017/18.

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (1N, 1P), tanto successi quanti nelle precedent 13 giornate di Serie A.

La Fiorentina è la formazione che in percentuale ha segnato più gol su sviluppo di corner in questo campionato: nove su 48, il 19%.

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è rimasto imbattuto (1V, 2N) con tre squadre differenti contro la SPAL in Serie A (Sassuolo, Empoli e Fiorentina).

La Fiorentina è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista della SPAL, Lucas Castro: per lui tre gol in 12 sfide.

Il difensore della Fiorentina, Igor Julio, ha giocato 17 gare senza segnare nemmeno un gol in campionato con la maglia della SPAL.

Dopo una doppietta con la maglia del Milan alla sua prima partita contro la SPAL in Serie A, Patrick Cutrone è rimasto a secco di gol nelle successive tre sfide con i ferraresi.

