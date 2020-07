La formazione di Conte sbanca agevolmente il Mazza e supera in un colpo solo Lazio e Atalanta, portandosi al secondo posto: a segno Candreva nel primo tempo, Biraghi, Sanchez e Gagliardini nel secondo.

Lazio e Atalanta superate, Juventus avvicinata. In un colpo solo l'Inter raggiunge due obiettivi: tornare al secondo posto e farsi vedere nello specchietto retrovisore della capolista. Che rimane la grande favorita per lo scudetto, che ha sempre gli scontri diretti a proprio favore, ma che intanto è passata in una settimana da un comodo +10 a un meno tranquillizzante +6. Il 4-0 in casa del fanalino di coda SPAL conferma che la squadra di Conte, al netto di qualche scivolone, ha intenzione di non lasciare nulla d'intentato fino alla fine. A segno Candreva nel primo tempo, Biraghi, Sanchez e Gagliardini nella ripresa. Un successo semplice, almeno nel risultato, anche se la squadra dell'ex Di Biagio lotta e si batte per almeno un tempo nonostante la classifica la penalizzi pesantemente. Per la Serie A, però, c'è poco da fare: la matematica della retrocessione si avvicina a grandi passi.

Il tabellino

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari (82' Salamon), Bonifazi, Reca (67' Cionek); Strefezza (66' D'Alessandro), Valdifiori, Dabo, Murgia (82' Tunjov); Cerri (74' Di Francesco), Petagna. All. Di Biagio

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (63' D'Ambrosio); Candreva (79' Pirola), Gagliardini (73' Borja Valero), Brozovic, Biraghi (63' Young); Eriksen; Sanchez (79' Esposito), Lautaro Martinez. All. Conte

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

Gol: 37' Candreva, 55' Biraghi, 60' Sanchez, 73' Gagliardini

Assist: Sanchez (I, 0-1), Biraghi (I, 0-3), Young (I, 0-4)

Ammoniti: Bastoni, Valdifiori, Murgia, Biraghi, Ranocchia

Note: -

La cronaca in 8 momenti chiave

5' – Tocco di Candreva per Brozovic, che dal limite dell'area fa partire un sinistro improvviso: Letica non si muove e la palla scheggia il palo.

18' – Murgia sbaglia il tiro e serve involontariamente Petagna: sinistro in caduta e palla che centra in pieno la traversa con Handanovic immobile.

37' – GOL DELL'INTER. Tocco di Sanchez per Candrea, lasciato incredibilmente solo in area dalla difesa spallina, e destro incrociato di quest'ultimo alle spalle di Letica. 0-1.

La conclusione in gol di Candreva, Spal-Inter, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

42' – SPAL vicinissima al pareggio: palla in area di Cerri su cui si avventa Strefezza, che anticipa Handanovic con un lob ma spedisce la palla sul fondo. I ferraresi protestano per l'uscita rovinosa del portiere interista, ma Giua non assegna il rigore.

52' – Lautaro imbuca in area per Sanchez, che si gira e calcia di controbalzo: grande intervento di Letica, che si salva in angolo con un gran riflesso.

55' – GOL DELL'INTER. Biraghi rientra al limite e con il destro, il piede meno buono, sorprende Letica.

60' – GOL DELL'INTER. Eriksen per Biraghi, centro perfetto per Sanchez, che a porta vuota non può sbagliare di testa.

73' – GOL DELL'INTER. Il neo entrato Young mette in mezzo per Gagliardini, che sul secondo palo non può esimersi dall'appoggiare il pallone nella porta vuota. 0-4.

MVP

Sanchez. Gli inizi difficoltosi dell'avventura nerazzurra sono ormai un ricordo. Senza Lukaku prende lui in mano le redini dell'attacco. Con un assist illuminante e un gol, guida l'Inter verso la goleada

Fantacalcio

Promosso – Biraghi. Vivace, propositivo, volitivo. Difende e si porta sul fondo per andare al cross. Decisivo nel corso del match: prima segna, poi manda in gol Sanchez

Bocciato – Reca. Esce con le ossa rotte contro l'ottimo Candreva, che su quella fascia fa più o meno quel che vuole. E, come se non bastasse, si dimentica completamente l'avversario diretto nell'azione del vantaggio nerazzurro

Il momento social del match

Le pagelle

