SPAL-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Murgia, Fares; Valoti, Petagna, Strefezza. All. Di Biagio

Squalificati: Felipe

Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Duarte, Musacchio

Statistiche Opta

Sono 37 le sfide tra SPAL e Milan in Serie A: per i padroni di casa un successo, 12 pareggi e 24 partite perse - il Milan è la squadra contro cui la SPAL ha subito più gol in Serie A (84).

La SPAL ha perso tutte le ultime otto partite di Serie A contro il Milan – è la striscia negativa aperta più lunga per i ferraresi nel massimo campionato.

SPAL e Milan si sono affrontate 18 volte in casa dei primi: otto pareggi e 10 successi esterni, nemmeno una vittoria casalinga - quella rossonera è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno quattro volte in Serie A, contro cui gli estensi non hanno mai vinto una gara interna.

La SPAL ha subito 11 gol nelle ultime tre sfide interne con il Milan in Serie A, almeno tre in ognuna di queste - quella rossonera è l’unica squadra contro cui gli estensi hanno subito almeno tre reti in tre gare interne di fila.

La SPAL non vince in casa da nove partite di campionato (2N, 7P), avendo perso tutte le ultime sei: in precedenza i ferraresi non avevano mai perso più di quatto gare interne di fila in Serie A.

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro trasferte in casa di una squadra nelle ultime tre posizioni in classifica in Serie A, dopo che aveva ottenuto lo stesso numero di successi in 12 precedenti (6N, 2P).

Stefano Pioli conta cinque partite in Serie A contro la SPAL da allenatore: tre successi e due pareggi per il tecnico rossonero - tra le squadre contro cui l’attuale allenatore del Milan non ha mai perso in Serie A, la SPAL è quella contro cui conta più gare.

Andrea Petagna ha esordito in Serie A nel 2013 con la maglia del Milan - in sette sfide contro i rossoneri ha realizzato una rete nel massimo campionato.

La SPAL potrebbe diventare la 31ª squadra affrontata da Zlatan Ibrahimovic in Serie A e la 29ª contro cui lo svedese trova la rete.

La gara di ritorno dello scorso campionato al Paolo Mazza tra SPAL e Milan è stata la prima in cui Franck Kessié ha partecipato a tre reti nel massimo campionato (due gol e un assist vincente).

