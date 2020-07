Torino-Brescia: probabili formazioni e statistiche

Torino e Brescia non pareggiano in Serie A dal 1992: da allora cinque successi granata e tre per le Rondinelle.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Baselli

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, A.Donnarumma. All. Lopez

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Cistana, Ndoj

Statistiche Opta

Sono 35 i precedenti tra Torino e Brescia in A: per i granata 21 vittorie, sei pareggi e otto sconfitte.

Il Torino ha perso le ultime due partite casalinghe contro il Brescia in Serie A, subendo cinque gol, dopo una serie di 12 successi e tre pareggi, in cui i granata avevano mantenuto la porta inviolata 11 volte.

Il Torino ha vinto solamente una delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 3P), dopo una serie di cinque successi nelle precedenti sette (2P).

Il Torino ha perso nove delle ultime 11 gare di Serie A (1V, 1N), più di ogni altra formazione nello stesso periodo (da metà gennaio ad oggi).

L’allenatore del Brescia Diego López ha perso quattro delle cinque partite contro il Torino in Serie A (1V): contro nessuna squadra conta più sconfitte.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato 10 gol nelle 13 partite giocate all’Olimpico Grande Torino contro squadre neopromosse in Serie A, con anche quattro passaggi vincenti in questo parziale.

Andrea Belotti ha trovato la rete per quattro presenze di fila in Serie A, gli unici giocatori a segno in più gare consecutive con la maglia del Torino nell’era dei tre punti a vittoria sono stati Ruggiero Rizzitelli nel 1995 (6), Marco Ferrante nel 2000 (5) e Ciro Immobile nel 2014 (6).

Il Brescia è l'unica squadra di Serie A contro cui Alex Berenguer del Torino ha segnato più di un gol in campionato (doppietta nel match d’andata).

Il primo e unico gol del difensore del Brescia Bruno Martella in Serie A è stato segnato contro il Torino nell’ottobre 2017 con la maglia del Crotone.

