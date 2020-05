Torino, prima positività al Coronavirus dopo i test: è un giocatore della prima squadra

Con un cominicato ufficiale attraverso i social della società, il Torino dà notizia del primo positivo al COVID-19 riscontrato dopo i test: è un giocatore della prima squadra la cui identità non è stata rivelata.

Proprio nei minuti in cui la Juventus comunicava la guarigione di Paulo Dybala dopo 46 giorni di isolamento, dall’altra parte della città il Torino lanciava la notizia: un giocatore della prima squadra è stato trovato positivo dopo il tampone.

Serie A Coronavirus, ufficialmente guarito Paulo Dybala: a comunicarlo è la stessa Juventus DA UN' ORA

La notizia arriva dai canali social del club, con la conferma dunque di un nuovo positivo al COVID-19 la cui identità non è stata rivelata per motivi di privacy. Si apprende solo che il giocatore è già in quarantena e che, al momento del test, era asintomatico, dunque privo di evidenti segnali di malessere.

Una notizia che in qualche modo potrebbe complicare i piani per la ripartenza della Serie A. A meno che non si decida di “fotocopiare” il protocollo tedesco, dunque con l’isolamento del singolo e la normale prosecuzione delle attività per tutti gli altri calciatori (sottoposti però a costanti nuovi test di controllo).

