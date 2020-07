Un Torino volitivo riacciuffa il Verona, in vantaggio a inizio ripresa grazie al rigore conquistato e trasformato da Juric. Al 67', su preciso cross di Ansaldi dalla sinistra, arriva l'inserimento di testa di Zaza che fa 1-1. Al 91', quindi, i granata recriminano per una clamorosa traversa di Belotti, sempre in elevazione. E' un punto che muove il cammino-salvezza degli uomini di Longo.

Un Torino volitivo riacciuffa il Verona di Ivan Juric (fresco di rinnovo con il club scaligero), in vantaggio a inizio ripresa grazie al rigore conquistato e trasformato da Juric. Al 67', su preciso cross di Ansaldi dalla sinistra, arriva l'inserimento di testa di Zaza che fa 1-1. Al 91', quindi, i granata recriminano per una clamorosa traversa di Belotti, sempre in elevazione. E' un punto che muove il cammino-salvezza degli uomini di Longo: 38 punti, +6 dal Lecce vittorioso 3-1 contro il Brescia. E la prossima partita sarà a Ferrara in casa della già retrocessa SPAL.

Il tabellino

TORINO-HELLAS VERONA 1-1

Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri (14' Ola Aina), Lyanco (66' Berenguer), Nkoulou, Bremer; Verdi, Meïté, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All.: Longo.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Günter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic (79' Dimarco); Borini (79' Stepinski), Verre (51' Eysseric); Salcedo (64' Zaccagni). All.: Juric.

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

Gol: 56' rig. Borini (HV), 67' Zaza (T).

Assist: Ansaldi (T, 1-1).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Empereur, Lyanco, Nkoulou, Zaza, Verdi, Eysseric.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

12' - TRAVERSONE DI FARAONI PER BORINI! L'ex Milan si inserisce alle spalle di Lyanco e prova la conclusione scivolata, riuscendo solamente a deviare la palla di poco a lato!

18' - PALLA-GOL PER IL VERONA! Lazovic manda al bar Ola Aina sulla sinistra e mette al centro un pallone, spinto in porta dalle retrovie da Verre: Bremer smorza la conclusione che termina tra le braccia di Sirigu.

43' - LAZOVIC CON IL DESTRO, APPENA DENTRO L'AREA! Tiro dritto per dritto, di poco a lato!

56' - GOL DEL VERONA CON BORINI SU RIGORE! Penalty assegnato dopo che Nkoulou, col gomito sinistro, colpisce (involontariamente) al volto Borini in area. Dal dischetto, proprio l'ex Milan spiazza Sirigu ed è 0-1.

67' - GOL DEL TORINO CON ZAZA! Inserimento vincente, di testa, su bellissimo cross dalla sinistra di Ansaldi! Gara riequilibrata: 1-1!

81' - BELOTTI DA DUE PASSI! La palla si impenna e sulla deviazione di Rrahmani e Silvestri la alza sopra la traversa: grande accelerazione sulla sinistra di Berenguer!

84' - BOTTA DI DIMARCO DALLA DISTANZA! Un esterno sinistro ad effetto che termina di poco a lato!

90'+1 - TRAVERSA DI BELOTTI! Colpo di testa sottoporta e a botta sicura sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina battuto sul secondo palo: Torino a un passo dal 2-1!

MVP

Belotti. Non segna ma si danna l'anima per evitare al Torino una sconfitta che, in termini di classifica, sarebbe stata pesante. Certamente più a suo agio quando, nel corso del secondo tempo, torna ad occupare la più consona posizione da attaccante d'area di rigore. Colpisce anche una clamorosa traversa al 91'.

Fantacalcio

PROMOSSO - Ansaldi. Cross col contagiri per l'inserimento di testa vincente di Zaza. Dalla sinistra, lascia partire un destro lungo e a giro in piena area che premia le qualità di rapinatore d'area del centravanti ex Valencia.

BOCCIATO - Ola Aina. Entra al posto dell'infortunato De Silvestri al 14' e, di fatto, non entra mai in partita. Sempre un passo indietro rispetto alle accelerazioni avversarie.

Le pagelle

Il momento social

