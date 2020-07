Questo lunedì la Juventus ha compiuto un grande passo verso il titolo grazie a una convincente vittoria contro la Lazio. Autore di una doppietta, Cristiano Ronaldo ha segnato i centri numero 29 e 30 in campionato. A 35 anni, si tratta di un’impresa fuori dal comune. 5 statistiche lo provano.

E dire che una traversa gli ha negato la tripletta. Commentando un gigante del genere si corre sempre il rischio di sembrare ripetitivi, ma come non rimanere estasiati? Questo lunedì, CR7 ha messo la Lazio al tappeto. 2-1 il risultato finale, ottenuto grazie a un rigore e un tap-in a porta vuota. Per la Juve è un passo decisivo verso il nono Scudetto consecutivo. Osservandolo in gara, Ronaldo è apparso spesso spaesato o comunque meno coinvolto nel gioco, ma al momento giusto ha saputo essere decisivo. Un’altra prova che l’età per lui, è solo uno sterile numero.

Serie A Cristiano Ronaldo e Immobile continuano la rimonta per la Scarpa d'oro: sono a -4 da Lewandowski DA 6 ORE

A 35 anni, la gente non smette di ripeterglielo: Cristiano Ronaldo è come il vino buono, non può che migliorare col passare del tempo. E come il miele, la sua data di scadenza non esiste. La prova: questa stagione, prima della 35a giornata, si trova già in testa (a parimerito con Immobile) alla classifica marcatori. Uno standard abituale per il portoghese, ma di certo una sorpresa se si considera il coefficiente di difficoltà che la Serie A impone sui piedi degli attaccanti.

Miglior marcatore bianconero degli ultimi 68 anni

Ai vertici del calcio italiano ed europeo si sa, le squadre straripano di talento. Per questo la Juve non riponeva una tale fiducia su un solo attaccante da ben 68 anni. I 30 gol in campionato di CR7 rompono questa tradizione: oltre a lui, John Hansen era riuscito a raggiungere quota 30 nella stagione 1951-1952, così come Felice Borel (31 nel 1933-34). Ma i vari Bettega, Del Piero, Sivori, Trezeguet e Platini non sono mai riusciti a raggiungere un traguardo del genere.

Un’altra statistica da notare riguarda il nostro campionato: due giocatori a più di 30 gol nella stessa stagione mancavano dal 1950-1951. Ieri la coppia si chiamava Nordahl-Nyers, oggi Immobile-Ronaldo.

Il giocatore più anziano a superare la soglia dei 30 gol dal 1948

Con I suoi 30 gol a 35 anni e 166 giorni, Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore più anziano a superare questa soglia simbolica dal 1948. All’epoca, fu l’inglese Ronnie Rooke a scavalcare il muro dei 30 gol a 36 anni con la maglia dell’Arsenal.

50 gol in Serie A, nessuno più veloce di lui

21 reti l’anno scorso, 30 questa stagione. In quasi due stagioni, Cristiano Ronaldo ha già esultato 51 volte nel campionato italiano, in sole 61 presenze. Un traguardo precoce, conseguito con una tale scioltezza da materializzarsi in record: nessuno in Serie A ha mai raggiunto questo traguardo così velocemente. Andriy Shevchenko impiegò 68 partite e Ronaldo il Fenomeno ne impiegò 70. A seguire Diego Milito e David Trezeguet, con 78 partite.

Almeno 50 gol in tre campionati diversi

Ed ecco i primi 50 in Italia. Un totale ampiamente superato sia in Inghilterra con il Manchester United che in Spagna col Real Madrid. Instancabile esploratore di nuove terre, CR7 è il primo giocatore a segnare almeno 50 gol in questi 3 campionati. E da ieri, Ronaldo ha saputo anche fornire 30 centri in una singola stagione in ciascuno di questi Paesi. Fenomenale.

Miglior rigorista di sempre in Serie A, assieme al collega Ciro Immobile

Spesso le critiche verso il portoghese si nutrono di rigori: un vantaggio ingiusto secondo molti, un segnale di efficacia per pochi. Ma se la Juve è riuscita a ottenere e realizzare così tanti rigori questa stagione, il merito è anche di CR7. 12/12 dal dischetto, dato sufficiente a renderlo il rigorista migliore per numero totale di realizzazioni nella storia della Serie A. Ad eguagliarlo solo Giuseppe Signori (12 nel 1995-96) e… Ciro Immobile (12 su 13), che lo accompagna a braccetto da inizio stagione.

Play Icon WATCH Sarri: "Partita di maturità, abbiamo sempre controllato, c'è rammarico per aver vinto solo 2-1" 00:00:55

Serie A Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Lazio: Rabiot in crescita, Scudetto meritato DA 7 ORE