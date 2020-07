Udinese-Lecce: probabili formazioni e statistiche

L'Udinese ha affrontato il Lecce 27 volte in A: 17 successi, un pareggio e nove sconfitte.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Serie A Champions, Europa League e salvezza: le volate a 2 giornate dalla fine DA UN' ORA

Squalificati: Stryger-Larsen

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk, Nuytinck

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani

Squalificati: Rispoli

Indisponibili: Deiola

Statistiche Opta

L'Udinese ha affrontato il Lecce 27 volte in A: 17 successi, un pareggio e nove sconfitte.

L’Udinese ha vinto le ultime tre partite contro il Lecce in Serie A, già record di successi consecutivi per i bianconeri contro i salentini nel massimo campionato.

L'Udinese ha vinto 11 delle 13 gare interne contro il Lecce in Serie A (2P).

Da quando Luca Gotti siede sulla panchina dell’Udinese come primo allenatore (1 novembre 2019), nessuna squadra conta più clean sheets in Serie A della formazione friulana (nove come Atalanta e Juventus).

L’Udinese ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A, contro la Juventus, dopo aver ottenuto quattro pareggi e tre sconfitte nelle precedenti sette.

Il Lecce ha subito 80 gol in questo campionato, almeno quattro più che qualsiasi altra squadra nei top-5 campionati europei: nell’era dei tre punti a vittoria i record negativi di reti subite in un singolo campionato di A sono gli 84 incassati dal Pescara nel 2012/13 e dal Benevento nel 2017/18.

L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha segnato sette gol nel torneo in corso: non è mai arrivato a otto centri nello stesso campionato italiano (A o B) nella sua carriera da professionista.

L’attaccante del Lecce Khouma Babacar ha segnato quattro gol contro l’Udinese in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio.

Il centrocampista del Lecce Antonin Barak ha giocato 50 partite e realizzato sette reti in Serie A con la maglia dell'Udinese.

Il portiere del Lecce Gabriel ha giocato la sua prima gara in Serie A nell’ottobre 2013 contro l'Udinese, con il Milan.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 37a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A Liverani all'arbitro per il mancato rigore su Mancosu in Bologna-Lecce: "Sei senza cuore" IERI A 22:00