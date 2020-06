Verona-Parma: probabili formazioni e statistiche

Delle cinque sconfitte del Verona contro il Parma in Serie A solamente una è arrivata nelle ultime otto sfide: a completare cinque successi veneti e due pareggi.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri: Rrhamani, Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Kumbulla

Indisponibili: Borini, Danzi, Dawidowicz, Eysseric

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: Kucka

Indisponibili: Nessuno

Statistiche Opta

Il Verona ha affrontato il Parma 15 volte in Serie A: 7 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Delle cinque sconfitte del Verona contro il Parma in Serie A solamente una è arrivata nelle ultime otto sfide: a completare cinque successi veneti e due pareggi.

Nessun pareggio in 7 precedenti tra Verona e Parma in casa dei veneti in Serie A: l’Hellas conduce per cinque vittorie a due.

L’unica sfida tra Verona e Parma non disputata di domenica in Serie A è stata quella di andata, terminata 1-0 a favore dei veneti di martedì, con gol di Darko Lazovic.

Il Verona non ha segnato nemmeno un gol nelle ultime sei partite di Serie A giocate di mercoledì, parziale in cui ha ottenuto due pareggi e quattro sconfitte.

Il Verona ha vinto tutte le sette partite interne di questa Serie A in cui è andato sopra nel punteggio.

Il Parma ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 (4N, 4P).

20 punti in 14 trasferte di campionato per il Parma, che nelle quattro occasioni in cui ne ha conquistati altrettanti, o di più, ha terminato la stagione nelle prime sei posizoni in classifica.

Il primo gol di Marco Faraoni del Verona in Serie A è arrivato proprio contro il Parma nel gennaio 2012 con la maglia dell'Inter.

L’attaccante del Parma Andreas Cornelius ha partecipato a sette delle ultime nove reti del Parma in trasferta in Serie A, grazie a cinque gol e due assist.

